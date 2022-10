Oppo Reno8 Pro, prova foto nella Milano notturna: ecco come se la cava!

In queste settimane, abbiamo avuto modo di saggiare il potenziale della nuova proposta fotografica di Oppo nella nostra recensione di Oppo Reno8 Pro, uno smartphone dotato di chip neurale proprietario che promette grandissimi risultati.

Nel corso della nostra prova sono emerse tutte le particolarità del comparto foto e video di questo particolare dispositivo, che permette di ottenere scatti di buona fattura in ogni contesto. Le fotocamere scelte da Oppo per il Reno8 Pro sono tre: il sensore principale è il Sony IMX766 da 50 megapixel, mentre al suo fianco trovano posto una lente ultra wide da 8 megapixel e un modulo macro da 2 megapixel. Il sensore frontale, invece, è da 32 megapixel e basato sul Sony IMX709 con auto focus.

Andando oltre i soliti scenari d'uso tipici, abbiamo provato Oppo Reno8 nella fotografia notturna, cercando di comprenderne le reali potenzialità e, soprattutto, in che modo il chip NPU MariSilicon X riesca ad alzare ulteriormente l'asticella della qualità.

Oltre all'approfondimento testuale, in apertura troverete il nostro video speciale, dove vi porteremo alla scoperta della Milano notturna in compagnia del nostro Omar, ma soprattutto, vedremo come se la cava Oppo Reno8 nei contesti più complicati.

Fateci sapere, come sempre, cosa ne pensate di questo comparto fotografico nello spazio dedicato ai commenti!