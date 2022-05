OPPO Reno8 Pro senza segreti: trapela la scheda tecnica, c'è anche il modello Pro Plus?

Solo un paio di giorni fa sono trapelati in rete i primi benchmark di OPPO Reno8 Pro, insieme ai quali era stata pubblicata anche parte della scheda tecnica del device. Oggi, invece, arriva in rete la scheda tecnica completa di OPPO Reno8 Pro, insieme a nuove conferme su quello che sembra essere Reno8 Pro Plus.

Partendo da Reno8 Pro, le indiscrezioni a riguardo provengono dal noto tipster cinese Digital Chat Station. In un post su Weibo, nota piattaforma di microblogging cinese, DCS spiega che il device avrà un chipset MediaTek Dimensity 8100-MAX, che dovrebbe essere accompagnato dalla NPU di OPPO MariSilicon X, la quale dovrebbe dare un'interessante spinta al comparto fotografico dello smartphone.

Quest'ultimo dovrebbe essere composto da una selfie-camera Sony IMX709 da 32 MP e da un sistema triple camera posteriore con una lente principale Sony IMX766 da 50 MP, insieme ad un grandangolo e ad un teleobiettivo ancora non definiti. Lo schermo dello smartphone, invece, sarà un display OLED da 6,7" con risoluzione Full HD+: a produrre lo schermo sarà BOE, mentre il display sarà dotato di un punch-hole per la fotocamera frontale in posizione centrale.

Completa la scheda tecnica una batteria da 4.500 mAh con fast charging a 80 W. Lo smartphone, infine, peserà 183 grammi e sarà spesso soli 7,34 mm. Il device sarà venduto in grigio, verde e nero. Digital Chat Station, poi, ha anche confermato che OPPO Reno8 base avrà un SoC Snapdragon 7 Gen1, anche in questo caso insieme alla NPU MariSilicon X.

Passando a Reno8 Pro Plus, invece, le sue specifiche sono state riportate dal leaker Mukul Sharma su Twitter. Stranamente, le specifiche riportate sono identiche a quelle di OPPO Reno8 Pro, con l'unica differenza del refresh rate dello schermo fissato a 120 Hz. Entrambi gli smartphone avranno dunque lo stesso chipset e la stessa NPU, nonché display e fotocamera pressoché identici. Non è chiaro se il leaker cinese e quello indiano si riferiscano quindi allo stesso smartphone con due nomi diversi o se invece si tratti di due varianti molto simili tra loro ma separate.