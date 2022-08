Oppo Reno8 Series arriva in Europa: appuntamento il 31 Agosto 2022 a Parigi

La serie Oppo Reno8 si appresta ad approdare in Europa. Oppo ha infatti annunciato l’evento di lancio che si terrà a Parigi il prossimo 31 Agosto 2022 a partire dalle ore 14:30 italiane e sarà trasmesso anche sul canale YouTube di Oppo Europe.

Durante l’evento, oltre alla serie Reno8, Oppo annuncerà il lancio in Europa anche di altri prodotti legati al mondo IoT, tra cui il suo primo tablet Oppo Pad Air.

La Serie Reno8 sarà caratterizzata da eccellenti funzionalità d’imagina anche in condizioni di scarsa luminosità, rese possibili grazie alla prima NPU di imaging sviluppata da Oppo, MariSilicon X.

Parigi è per Oppo un luogo speciale, avendo ospitato nel 2018 anche il lancio della serie Find X presso il Museo del Louvre, che ha segnato il primo evento di Oppo in Europa. A distanza di quattro anni, e dopo i vari blocchi legati al Coronavirus, Oppo torna nella capitale francese per presentare la nuova Serie.

Everyeye sarà presente a Parigi all’evento di presentazione targato Oppo. Ovviamente pubblicheremo su queste pagine tutte le informazioni in diretta e le fotografie dei nuovi prodotti.