Oppo Reno8 Series arriva in Europa, con il nuovo NPU di imaging MariSilicon X

In occasione di un evento tenuto a Parigi da Oppo, il produttore ha annunciato l’arrivo in Europa della Oppo Reno8 Series, oltre che di Oppo Pad Air e dei nuovi prodotti IoT.

Soffermandoci ovviamente sulla serie Reno, Oppo ha spiegato che i nuovi Reno8 Pro 5G e Reno8 5G si contraddistinguono per offrire le più recenti innovazioni a livello di comparto fotografico che consentono agli utenti di catturare tutti i migliori momenti della loro quotidianità, anche in ambienti con scarsa illuminazione. Il tutto grazie al nuovo NPU di imaging MariSilicon X, che permette di girare video grazie alla modalità 4K Ultra Night per riprese ultra nitide e luminose, ma supporta anche la registrazione di contenuti in 4K Ultra HDR per dettagli ancora più definiti.

Oppo, con questa nuova lineup di prodotti, continua anche ad offrire agli utenti di tutto il mondo un’esperienza di ricarica leader del settore. Su Reno8 Pro 5G e Reno8 5G è infatti presente lo standard SUPERVOOC da 80W che permette di caricare la batteria da 4500 mAh al 50% in circa dieci minuti ed al 100% in 30 minuti. Presente anche il sistema Battery Health Engine che preserva fino all’80% della capacità originaria della cella dopo 1600 cicli di ricarica completa.

A livello di design, i due smartphone condividono la scocca unibody che integra il modulo della fotocamera e la cover posteriore.

Su entrambi troviamo anche display AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento, oltre che l’SoC MediaTek Dimensity 8100-MAX ed un sistema di raffreddamento ultra-conductive, a cui si aggiungono 8 gigabyte di RAM LPDDR5 e 256 gigabyte di storage UFS 3.1.

La famiglia Reno8 è già disponibile per l’acquisto da oggi presso l’Oppo Store ufficiale, presso i principali rivenditori di elettronica di consumo, su Amazon e presso gli operatori di telefonia.

In concomitanza col lancio, Oppo ha annunciato che acquistando Reno8 Pro al prezzo di 799,99 Euro fino al 30 Settembre, si riceveranno gli auricolari True Wireless Oppo Enco X2, Oppo Watch Free, una cover e si parteciperà all’estrazione di due ticket per una partita della fase ad eliminazione diretta della Champions League. Acquistando Reno8 al prezzo di 599,99 Euro, si riceveranno gli auricolari Enco Free 2, una cover e si parteciperà all’estrazione.