OPPO Reno8 Series in Europa: segui l'evento di lancio su Twitch con Everyeye!

Finalmente la OPPO Reno8 Series arriva in Europa: la presentazione dei nuovi smartphone del colosso cinese è fissata per oggi, mercoledì 31 agosto, e potrete seguirla in diretta sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle 14:15. L'evento, che si terrà dal vivo a Parigi, potrà essere seguito anche sui canali social di OPPO Europe.

Tra le principali novità della presentazione troviamo ovviamente la Serie Reno8 di smartphone OPPO, composta da OPPO Reno8, OPPO Reno8 Pro e OPPO Reno8 Pro+, che sono stati annunciati per il mercato cinese alla fine del mese di maggio. Il punto forte dei dispositivi sarà la NPU OPPO MariSilicon X, presentata lo scorso dicembre e già integrata sotto la scocca di OPPO Find X5 Pro, che permetterà di migliorare la qualità delle fotografie scattate con lo smartphone anche in condizioni di scarsa luminosità.

Accanto agli smartphone, però, numerose potrebbero essere le sorprese in serbo da parte dell'azienda cinese, soprattutto nel campo IoT. Tra queste dovremmo trovare OPPO Pad Air, il primo tablet di OPPO, che potrebbe debuttare proprio insieme alla Reno8 Series sul mercato europeo.

L'appuntamento è dunque per le 14:15 di oggi, mercoledì 31 agosto, sul Canale Twitch di Everyeye, dove seguiremo insieme l'evento di annuncio dei nuovi device del produttore cinese. Everyeye, inoltre, sarà anche a Parigi all'evento "fisico" di presentazione tenuto da OPPO. Su queste pagine troverete tutte le informazioni in diretta sui nuovi annunci e le fotografie dei prodotti lanciati dalla compagnia.