OPPO Reno8 sarà il primo smartphone con Snapdragon 7 Gen 1: trapelano specifiche

La gamma di smartphone OPPO Reno7 è arrivata in Italia a inizio aprile 2022, ma in Cina il mirino dei tipster è già puntato sul successore OPPO Reno8 in arrivo nei prossimi mesi, tanto che in rete appaiono già le prime conferme relative al debutto del chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con OPPO Reno8.

Il report in questione ci giunge direttamente dal rinomato blogger Digital Chat Station o DCS, come è noto sul social network cinese Weibo. Con uno dei suoi consueti, brevi post, ripreso anche da Gizchina, egli ha illustrato al pubblico alcune delle specifiche tecniche del presunto modello base: l’elemento chiave è proprio il chipset Snapdragon 7 Gen 1 di casa Qualcomm, presumibilmente composto da 4 core Cortex A710 di grandi dimensioni e 4 core Cortex A510 piccoli, entrambi presenti nel SoC ammiraglia Snapdragon 8 Gen 1 ma, nel caso del medio-gamma, dalla frequenza abbassata per risultare meno potente e più efficiente sul piano energetico. Così facendo, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 diventerebbe il chip di fascia media più potente del produttore statunitense.

Oltre a questo nuovo chipset, OPPO Reno8 avrà uno schermo piatto OLED da 6,55 pollici a 120 Hz con una risoluzione di 2400 × 1080 pixel, mentre sotto la scocca dovrebbero apparire soluzioni di memoria RAM LPDDR5 e UFS 3.1 lato archiviazione. Il reparto fotocamera dovrebbe quindi vedere la comparsa di un sensore anteriore da 32 MP e tre lenti posteriori, tra cui la principale Sony IMX766 da 50 megapixel. Infine, la batteria dovrebbe essere da 4.500 mAh con ricarica rapida da 80W.

Tutti questi dati tecnici vanno ovviamente presi con le pinze, trattandosi di semplici rumor di mercato. Prima di tutto dovremo attendere la presentazione di Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1; dopodiché, a poche settimane di distanza dovrebbe debuttare in Cina la gamma OPPO Reno8.

