OPPO Reno8 T sta arrivando, ed è più bello che mai

Dopo avervi raccontato la nostra esperienza nella recensione di OPPO Reno8 Pro, torniamo a parlare della mitica serie del produttore asiatico per interessanti novità che riguardano la sua prossima evoluzione.

In particolare, i canali ufficiali di OPPO hanno finalmente confermato le colorazioni e il design dei nuovi OPPO Reno8 T, mettendo un punto sulla lunga serie di rumor e leak che ne hanno preceduto il lancio, che avverrà molto presto, a data ancora da ufficializzare.

Lo smartphone "esperto di ritratti", come recita il materiale di marketing, dovrebbe arrivare sul mercato sia in variante 4G che 5G, anche se questa possibilità al momento non è stata ancora resa nota.

Da ciò che è possibile osservare, lo smartphone dovrebbe presentare un frontale a tutto schermo con foro centrale e display dai bordi arrotondati, mentre per quel che riguarda il retro dovrebbero esserci almeno due varianti, una total black con tipico design OPPO Glow e una con superficie arancione testurizzata, probabilmente riproponendo anche quest'anno il rivestimento il pelle vegan.

Sempre sul retro troneggiano i due camera bump circolari, che contengono il primo il grosso sensore principale (100MP secondo OPPO Indonesia) e il secondo due moduli aggiuntivi e il Flash LED.

Non è ancora se e quando questo smartphone approderà sul mercato europeo, mentre il suo debutto asiatico dovrebbe avvenire nel corso del mese di febbraio 2023.