OPPO Reno8 ufficiale: tre modelli con notevoli differenze, specifiche e prezzi in Cina

La presentazione della gamma OPPO Reno8 fissata a oggi, 23 maggio 2022, è avvenuta giusto nelle ultime ore in Cina dandoci così un’idea degli smartphone di fascia medio-alta che approderanno anche in Europa - quindi in Italia - in futuro. Vediamo, quindi, i tre dispositivi mobili presentati nelle loro specifiche tecniche complete.

La disamina parte dal modello base OPPO Reno8, caratterizzato dalla dotazione di un pannello AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con refresh rate massimo pari a 90Hz e design con bordo inferiore più spesso e notch punch-hole collocato in alto a sinistra. Ospitato nel foro è un singolo sensore anteriore Sony IMX709 da 32 megapixel f/2.4, mentre sul retro si collocano tre lenti rispettivamente da 50 MP, 2 MP bianco e nero e 2 MP macro, senza stabilizzazione ottica dell’immagine per i video.

Sotto la scocca si collocano quindi il chipset MediaTek Dimensity 1300 assieme a 8/12 GB di RAM LPDDR4x e 128/256GB di archiviazione UFS 3.1 non espandibile, oltre alla doppia batteria da 4.500 mAh complessivi con ricarica rapida SuperVOOC a 80W. Tra le varie funzionalità offerte lato connettività, dunque, troviamo il supporto a 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 LE.

Nel caso dell’OPPO Reno8 Pro notiamo certe differenze interessanti: innanzitutto, lo schermo AMOLED FHD+ arriva a 120Hz, ha una diagonale pari a 6,62 pollici e bordi decisamente più sottili, oltre che uno spessore in toto inferiore. Il cuore pulsante è il debuttante Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, accompagnato sempre dagli stessi tagli di memoria – ma con archiviazione UFS 2.2 – e dalla batteria da 4.500 mAh con ricarica a 80W. A cambiare è dunque il comparto fotocamera posteriore, il quale presenta qui un sensore ultrawide da 8 megapixel al posto del monocromatico da 2 MP.

Chiude il trio il modello OPPO Reno8 Pro+ dotato invece di display AMOLED da 6,7” FHD+ a 120Hz con notch punch-hole centrale e rapporto schermo-scocca decisamente superiore. Lato fotocamera troviamo un sensore principale Sony IMX766 sempre da 50 megapixel, accompagnato posteriormente da un ultrawide da 8 MP e un macro da 2 MP, e anteriormente dallo stesso Sony IMX709 da 32 MP. Sotto la scocca la batteria rimane la stessa, mentre il SoC è il MediaTek Dimensity 8100-MAX e, lato memoria, troviamo solo 256 GB UFS 3.1 e 8/12 GB di RAM LPDDR5.

Al momento i prezzi disponibili sono solo in yuan e la conversione rimane estremamente indicativa: si parte dai 352 Euro dell’OPPO Reno8 nella configurazione base e si arriva ai 564 Euro dell’OPPO Reno8 Pro+ con i migliori tagli di memoria. Come sempre, consigliamo di prenderli con le pinze in vista del debutto in Italia.

Rimanendo in casa OPPO, ricordiamo che il 17 maggio sono arrivati gli auricolari OPPO Enco Air2.