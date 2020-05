OPPO, la roadmap della ColorOS 7 in Italia: ecco quando riceverete l'update

Mentre la gamma di smartphone Find X2 si appresta a "sbarcare" in Italia, OPPO ha pubblicato il programma di rilascio relativo alla ColorOS 7 basata su Android 10.

In particolare, come scritto dalla stessa OPPO sul suo profilo Facebook italiano ufficiale, l'aggiornamento alla ColorOS 7 basata su Android 10 arriverà seguendo la seguente "scaletta" nel nostro Paese.

Maggio 2020

OPPO Find X Series (attualmente in via di aggiornamento);

OPPO RX17 Pro.

Giugno 2020

OPPO Reno 10x Zoom;

OPPO Reno;

OPPO Reno 5G;

OPPO Reno Z.

Luglio 2020

OPPO A5 2020;

OPPO A9 2020;

OPPO Reno2;

OPPO Reno2 Z;

OPPO R15 Pro.

Insomma, l'azienda cinese ha intenzione di "coprire" con l'aggiornamento molti dei suoi smartphone da qui a due mesi. Nella descrizione del post Facebook pubblicato da OPPO per annunciare l'arrivo dell'update, si legge: "ColorOS 7 è in arrivo! Grazie alle nuove funzioni smart, più privacy e risparmio energetico, ColorOS 7 vi stupirà per la sua fluidità e velocità di reazione. Una nuova interfaccia e un design semplice ed elegante renderanno il vostro smartphone una vera espressione di stile".

Se volete approfondire l'argomento, vi consigliamo di consultare la nostra prova della ColorOS 7.1 su OPPO Find X2 Pro. Inoltre, se siete interessati a qualche indicazione in più, vi invitiamo a dare un'occhiata anche al nostro articolo sulle differenze tra la Realme UI e la ColorOS.