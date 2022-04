Oppo e Roland Garros estendono la partnership fino al 2023

Oppo e la Federazione Francese di Tennis sono lieti di annunciare il rinnovo della partnership per le prossime due edizioni del torneo nel biennio 2022/2023, di cui è Premium Partner dal 2019.

"La Federazione Francese di Tennis è orgogliosa di rinnovare questo accordo con OPPO, un partner fedele con cui condividiamo la passione e l’innovazione come punti cardine della nostra partnership. La collaborazione con un marchio internazionale mira inoltre a rafforzare la notorietà e l'influenza del Roland-Garros nel mondo", commenta Gilles Moretton, President of the French Tennis Federation.

La collaborazione tra il Grande Slam di Parigi e OPPO è incentrata sull'innovazione e la tecnologia. Entrambi condividono gli stessi valori e mirano a reinventarsi costantemente per offrire una consumer experience sempre più al passo con i tempi. OPPO ha inoltre lanciato recentemente la sua nuova brand proposition, "Inspiration Ahead", che afferma questa ambizione e si lega al nuovo claim del torneo Roland-Garros, "Move the lines, with style".

“La nostra brand proposition ‘Inspiration Ahead’ ha l’obiettivo di ispirare ad affrontare con ottimismo le sfide e le incertezze del futuro. Legarsi a eventi sportivi del calibro di Roland-Garros rappresenta un’opportunità per OPPO di trasmettere questo spirito e comunicare la nostra expertise nel campo dell’innovazione tecnologica agli utenti di tutto il mondo", aggiunge William Liu, President of Global Marketing di OPPO.

OPPO, in qualità di Premium Partner per il quarto anno consecutivo, desidera catturare e trasmettere la passione per il tennis attraverso la sua innovativa tecnologia di imaging, ispirando al tempo stesso gli appassionati di tennis a essere sempre fiduciosi verso il futuro.

Nell'ambito del torneo che si terrà dal 16 maggio al 5 giugno 2022 e che vedrà OPPO protagonista sui campi da gioco, l’azienda presenterà la "RG x OPPO Photo Gallery", una mostra digitale di foto scattate esclusivamente con Find X5 Pro, il nuovo flagship di OPPO, che presenta un’esperienza di imaging mai vista prima, grazie all’NPU proprietaria Marisilicon X e ad Hasselblad Camera for Mobile, per una resa dei colori il più vicino possibile alla realtà. Le foto saranno esposte anche durante il torneo.

Inoltre, OPPO prenderà parte anche quest’anno allo "Shot of the Day", un video dei momenti migliori del giorno, che sarà pubblicato sulle varie piattaforme digitali del torneo.