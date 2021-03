Oppo sforna la Marvel Edition del Reno5, ma non è per tutti

Annunciati in serie prima di Natale, gli smartphone della famiglia Oppo Reno5 hanno introdotto delle feature particolari, come la tinta elettrocromica del Reno5 Pro+. Andiamo alla scoperta della nuova variante Marvel Edition disponibile, purtroppo, solo in Indonesia.

Andando a ripercorrere le orme del suo antesignano Oppo F11 Pro Avengers Edition, anche il Reno5 Marvel Edition ha una back cover impreziosita dal logo degli Avengers, un piccolo logo Marvel sul lato opposto rispetto alla fotocamera e una splendida colorazione nera con dettagli silver e rossi.

Immancabili la cover personalizzata e gli accessori, cuffie e spilla per la SIM incluse, tutto in tinta con il Marvel Cinematic Universe. Come già detto, purtroppo questa splendida edizione limitata non sarà disponibile sul nostro mercato.

In vendita esclusivamente presso lo store indonesiano Tokopedia, un ulteriore gradino di difficoltà è dato dal fatto che sarà acquistabile solo se in possesso di un codice promozionale, la cui distribuzione sarà appannaggio dei canali social indonesiani di Oppo.

Questa variante costerà poche decine di euro più del modello standard, circa 330 Euro al cambio rispetto alle 5000000 rupie (290 Euro) necessarie per l'Oppo Reno5 in versione base.

I fortunati possessori dei coupon promozionali potranno effettuare il loro acquisto a partire dal 15 marzo e fino al 31 dello stesso mese.