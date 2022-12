OPPO, lo smartphone del futuro è tutto di vetro: lo straordinario concept dell'Inno Day

Tra i numerosi annunci dell'Inno Day 2022 di OPPO, come la NPU MariSilicon Y, OPPO Find N2 e Find N2 Flip e OPPO Air Glass, una novità è passata decisamente inosservata ai più. Stiamo parlando di un concept smartphone fatto interamente in vetro, che potrebbe darci degli indizi sul prossimo top di gamma del colosso cinese, Find X6 Pro.

Stando alle immagini mostrate dai colleghi di GizChina, quello mostrato da OPPO è uno smartphone con un unibody di vetro, composto cioè da un pezzo unico di vetro che ne compone tutto lo chassis, dalla copertura dello schermo al pannello posteriore, passando anche per i lati. La compagnia cinese chiama questa tecnologia "integrated glass".

Difficile dire quali potrebbero essere i vantaggi di uno smartphone simile, anche perché a fronte di un design così ricercato il telefono dovrebbe portare con sé un grande problema: poiché è realizzato con un corpo in vetro fatto da un solo elemento, lo smartphone non può essere aperto per le riparazioni. Le uniche aperture nel frame in vetro, infatti, sono quelle corrispondenti al camera bump e al connettore di ricarica USB-C.

Ovviamente, poi, vi è anche la questione della fragilità di un device in vetro, che potrebbe essere soggetto a danni decisamente maggiori rispetto ad uno che ha un frame metallico o in altri materiali. La questione si aggrava se consideriamo che, per mostrare la parte di maggior impatto dello smartphone, ovvero il pannello posteriore riflettente, l'utente dovrebbe essere costretto a non utilizzare alcuna cover protettiva per il dispositivo. Ad ogni modo, se volete dare un'occhiata più approfondita al concept-phone vi invitiamo a vedere il video in cima a questa notizia, realizzato da CONCEPT STUDIO.