Oppo Store già in clima vacanze: arrivano gli sconti estivi

In occasione dell’arrivo dell’estate, Oppo ha lanciato oggi gli sconti estivi su Oppo Store, dove saranno disponibili fino al prossimo 30 Giugno 2023, consentendo di trovare a prezzo ridotto tanti prodotti d’elettronica del listino.

Nella pagina promozioni presente sul sito di Oppo è possibile godere di tante offerte.

Oppo Find X5 Pro è disponibile al prezzo di 849 Euro invece che 1199,99 Euro. Oppo Find X5 invece passa a 599,99 Euro piuttosto che 999,99 Euro mentre Oppo Find X5 Lite passa a 399,99 Euro.

In sconto anche la serie Reno8: Oppo Reno8 Pro è scontato a 599,99 Euro anzichè 799,99 Euro, mentre Oppo Reno8 è acquistabile a 399,99 Euro invece che 599,99 Euro.

Oppo Reno 8 T in abbinata ad Oppo Enco Air 2 Pro arriva in offerta a 299,99 Euro al posto di 399,99 Euro. Oppo A78 nella variante 4/128GB e 8/128GB invece passano a 239 e 269 Euro insieme ad Enco Air2 Pro. Oppo A98 invece è disponibile a 399,99 Euro invece che 449,99 Euro in abbinata agli auricolari Oppo Enco Air2 Pro.

Oppo Enco Buds2, gli auricolari certificati con protezione IPX4 invece può essere acquistato al prezzo di 24,99 Euro anzichè 49,99 Euro, mentre Oppo Band 2 viene proposto a 54,99 Euro al posto di 69,99 Euro.