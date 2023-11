Oppo Store festeggia due anni con una serie di offerte esclusive fino al 19 novembre

A due anni dalla sua inaugurazione, Oppo Store vuole celebrare questo importante anniversario proponendo, da oggi 13 Novembre al 19 Novembre, una serie di offerte esclusive.

Le iniziative promozionali sono tante: dal 13 al 16 Novembre ogni acquisto darà il diritto di ottenere il doppio degli Oppo Points, consentendo l’accesso a sconti esclusivi. Acquistando determinati dispositivi ed aggiungendo solamente 2 Euro, invece, sarà possibile acquistare in bundle un prodotto aggiuntivo.

Ad esempio, acquistando Oppo Reno 10 ed Oppo Reno 10 Pro, all’aggiunta di soli 2 Euro si acquisterà, con Reno 10, anche Oppo Enco Free 2i. Con Reno 10 Pro invece si acquistano anche Enco X Black, gli auricolari progettati per gli amenti della musica che vogliono godere di un’esperienza audio di alta qualità. Aggiungendo 2 Euro all’acquisto di Oppo Find N2 Flip si potrà acquistare Oppo Pad Air nella variante 4/64GB ed una cover a scelta dell’esclusiva collaborazione con Qeeboo.

Acquistando il nuovo Oppo Pad2 sarà possibile acquistare a soli 2 Euro la Oppo Pencil, ma le offerte non sono finite qui perchè dal 17 al 19 Novembre saranno attivi i flash sales su una selezione di prodotti di varie serie.

È possibile accedere alla lista completa delle offerte attraverso questo indirizzo.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!