OPPO, che succede? Il sito web tedesco è stato 'ripulito'

Già da mesi sappiamo che OPPO sta vivendo un periodo difficile in Europa. A metà agosto, le vendite di OPPO in Germania sono state bloccate per via dell'impossibilità di trovare un accordo con Nokia per una questione legata ai brevetti delle due compagnie. Ora, però, il sito web tedesco di OPPO sembra essere stato "ripulito".

Nello specifico, collegandovi al sito web di OPPO in Germania potrete notare che quasi tutti i contenuti sono stati rimossi dal portale, che ora comprende una sola pagina, quest'ultima incentrata sul ruolo di OPPO come partner della UEFA Champions League. Al di sotto di questo banner troviamo una FAQ relativa al supporto per gli smartphone della compagnia in Germania, che conferma la continuazione di quest'ultimo per tutti i dispositivi.

La differenza con il sito web italiano di OPPO, che presenta un elenco di tutti gli ultimi prodotti della compagnia arrivati sul mercato nostrano, è evidentissima. Si tratta ovviamente dell'ultimo sviluppo della questione legale tra OPPO e Nokia, che ormai da mesi si è arenata sul blocco di tutte le vendite offline e online della compagnia cinese sul mercato tedesco.

Alcuni hanno già paventato la possibilità di un'uscita di OPPO dal mercato tedesco proprio a causa dello scontro legale con Nokia. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali in tal senso, mentre la compagnia stessa ha più volte smentito questi rumor negli ultimi mesi. Certo, il fatto che il sito web tedesco di OPPO sia stato ripulito sembra far presagire qualche sommovimento dentro l'azienda, ma è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni.

Ovviamente, vi ricordiamo che, qualunque sia la decisione di OPPO, quest'ultima potrebbe non riguardare il mercato italiano, dove invece gli smartphone del colosso cinese sono regolarmente in vendita. Infine, bisogna anche sottolineare che ogni mossa di OPPO si ripercuoterà di conseguenza anche sul business di OnePlus, che fa parte della stessa compagnia-madre, BBK Electronics.