La Oppo Summer Promo continua fino a fine Luglio con tanti sconti imperdibili

Oppo annuncia oggi che la Summer Promo sarà estesa fino al 31 Luglio 2023 su Oppo Store, dove sarà possibile acquistare tantissimi prodotti del listino a prezzi ridotti.

Oppo Find X5 Pro infatti è disponibile al prezzo di 799 Euro, mentre Oppo Find X5 a 549 Euro ed Oppo Find X5 Lite a 349,99 Euro.

Ovviamente, non mancano i prezzi più vantaggiosi anche sulla serie Reno8, che è ideale per gli amanti dei ritratti. Oppo Reno8 Pro ad esempio è disponibile a 599,99 Euro,mentre Oppo Reno8 è acquistabile a 399,99 Euro ed Oppo Reno8 Lite a 289 Euro.

In offerta troviamo anche Oppo Pad Air, il tablet versatile con display 2K Eye-Care che è scontato a 199,99 Euro per la variante 4/64GB e 229,99 Euro per la versione 4/128GB.

Oppo spiega che all’acquisto di uno smartphone saranno applicati anche degli sconti speciali sui device IoT ed accessori. Ad esempio al prezzo di 14,99 Euro sarà possibile acquistare Oppo Enco Buds2 ed a 39,99 Euro Oppo Band2. Per tutti i dettagli però vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata presente sul sito web di Oppo.