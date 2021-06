Al via l'Oppo Summer Tour: protagoniste cinque città italiane ed il Find X3 Pro

Sarà il 3 luglio il giorno di partenza dell’OPPO Summer Tour, l’ultima iniziativa dell’azienda di Shenzhen che, alla ricerca dei nuovi volti della prossima campagna di comunicazione del brand, toccherà 5 città italiane e i più importanti mall del nostro Paese e vedrà protagonista la fotocamera da 1 miliardo di colori dello Oppo Find X3 Pro.

Il tour, che percorrerà l’Italia nelle prossime settimane, sarà anche l’occasione per entrare in contatto con il mondo OPPO, provare in prima persona le ultime novità grazie alla guida di trainer ed esperti di prodotto e dare l’opportunità ai fan di incontrare tanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Bergamo è la tappa inaugurale del tour: infatti, dal 3 luglio all’11 luglio, presso “Oriocenter” OPPO sarà presente con una speciale area brandizzata all’interno del centro commerciale. Il tour proseguirà toccando poi altre 4 città italiane, tra cui: Milano presso “Il Centro” di Arese dal 12 al 18 luglio, Torino presso “Le Gru” dal 20 al 25 luglio, Firenze presso “I Gigli” dal 27 luglio al 1° agosto e infine Roma presso “Porta di Roma” dal 3 all’8 agosto.

Tutti coloro che si recheranno presso l’area esperienziale OPPO all’interno dei centri commerciali durante le tappe del tour, avranno la possibilità di farsi scattare un ritratto da un fotografo professionista che utilizzerà la fotocamera da 1 miliardo di colori dell’OPPO Find X3 Pro. I migliori scatti, quelli più originali e che saranno in grado di catturare realmente le diverse emozioni dei partecipanti, avranno l’opportunità di essere selezionati per diventare i protagonisti della nuova campagna pubblicitaria OPPO. Contemporaneamente agli shooting fotografici in giro per l’Italia, sarà disponibile a partire dal 3 luglio, una landing page che consentirà a tutti di provare a diventare i prossimi testimonial del brand. Basterà, infatti, scattarsi una foto ritratto e caricarla su www.opposummertour.it. Chi vorrà potrà, inoltre, condividerla sui propri account social utilizzando gli hashtag #OPPOSummerTour e #OPPOFindX3Series. Le immagini più emozionanti potranno diventare uno degli scatti della nuova campagna del brand.

Durante ogni tappa sarà anche possibile scoprire il mondo tecnologico e innovativo di OPPO, grazie a un team di professionisti che racconterà le caratteristiche dei nuovi prodotti, come la flagship line-up Find X3 Series e gli accessori wearable e audio che compongono l’ecosistema del brand.

L’OPPO Summer Tour sarà anche l’occasione per conoscere e interagire con numerosi personaggi famosi del mondo dello spettacolo, del digital e dello sport. Tra gli ospiti speciali che parteciperanno agli eventi saranno presenti a Bergamo Luca Onestini, speaker radiofonico e presentatore TV (10 luglio) e Ivana Mrazova, modella e personaggio televisivo (11 luglio); la tappa di Milano vedrà presenti due ex calciatori italiani considerati tra i più forti giocatori della storia del calcio (13 luglio), mentre a Torino, i personaggi televisivi Matteo Ranieri, ex Uomini e Donne (24 luglio) e Shaila Gatta, velina di Striscia La Notizia (25 luglio); nella tappa fiorentina, il video creator e tiktoker italiano Fabio Farati (31 luglio ore 17.00 – 19.00) e Nicolò De Devitiis, inviato de “Le Iene” (1° agosto). In ultimo, per l’ultima tappa, quella di Roma, parteciperà Stefano Sala, modello, musicista e personaggio televisivo (3 agosto).

Ma le sorprese dell’OPPO Summer Tour non finiscono qui: nelle giornate in cui saranno presenti gli ospiti speciali, tutti coloro che vorranno acquistare un device OPPO presso i punti vendita dell’elettronica di consumo presenti negli shopping center in cui il Summer Tour si fermerà, potranno approfittare di esclusive promozioni ad hoc per alcune categorie di prodotto .