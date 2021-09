OPPO svela ColorOS 12, ecco alcuni dei cambiamenti di design più importanti

Oggi OPPO ha presentato ColorOS 12, l’ultima versione del suo sistema operativo per smartphone proprietari e anche Realme e OnePlus (solo in Cina). Basata su Android 12, presenta un design inedito che rinnova l’interfaccia utente quasi integralmente, ottimizzando gli spazi e modificando le icone a dovere.

Innanzitutto, gli sviluppatori della società cinese hanno revisionato l’UI basandosi sull’Infinite Design, implementando icone rinnovate dai contorni tondeggianti e dalle linee generalmente più morbide, moderne e semplificate. Non mancano anche nuove animazioni e l’utilizzo di colori più tenui rispetto a quelli visti con ColorOS 11; ciononostante, restano complessivamente dettagli sufficienti per non causare confusione all’utenza.

Al contempo, OPPO ha ottimizzato il posizionamento di icone ed elementi UI per lasciare più spazio bianco e consentire una differenziazione immediata delle informazioni su schermo; questo effetto viene accentuato dall’aumento del contrasto del testo.

Non mancano anche tante nuove funzionalità, a partire dalla connettività PC-smartphone, ovvero tra più schermi: grazie a ColorOS 12 sarà infatti possibile controllare il dispositivo mobile direttamente dal computer, trasferendo rapidamente file quando necessario (ma solo nel caso di Windows su PC/laptop). Migliorata anche la funzione FlexDrop per il multitasking, la quale permette di gestire rapidamente la visualizzazione a pieno schermo o in finestra delle app; ma anche la Smart Sidebar 2.0 riceve strumenti innovativi come il confronto dei prezzi su vari siti di e-commerce.

Si nota anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per contenere maggiormente la latenza dell’interfaccia utente: dati di OPPO alla mano, i test in uso continuo condotti internamente avrebbero portato a un calo nelle prestazioni di lettura e scrittura soltanto del 5% nel corso di 36 mesi di simulazione.

Non mancano anche tante altre novità, ma OPPO non le ha rivelate tutte; dunque, soltanto la beta ce le rivelerà a tempo debito. Per ora, quest’ultima dovrebbe debuttare in Cina a ottobre sul recentemente annunciato OPPO Find X3 Pro Photographer Edition, edizione limitata dello smartphone top di gamma d'ultima generazione. In futuro approderà anche su OnePlus 9 (in Cina) e altri prodotti di casa OPPO.