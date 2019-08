Oppo svela 'Game Color Plus' e 'Dual WiFi' per ottimizzare l'esperienza gaming

Oppo ha presentato in anteprima due tecnologie innovative alla fiera del videogioco Chinajoy a Shanghai il 2 agosto: la prima è una tecnologia chiamata "Game Color Plus", nata per offrire immagini potenziate ultra-realistiche, e una nuova "tecnologia Dual Wi-Fi" che aumenta la velocità della rete.

Le due tecnologie sono impostate per ottimizzare le esperienze di gioco degli utenti aumentando la qualità delle immagini di gioco, la velocità di connessione e il passaggio continuo tra le reti.

OPPO ha svelato “Game Color Plus”, un’ultra-realistica tecnologia di miglioramento dell’immagine, in partnership con Qualcomm "Game Color Plus", risultato della collaborazione tecnica di OPPO e Qualcomm, offre un effetto di visualizzazione migliorato per i videogiochi mobile. Alimentato da Qualcomm Snapdragon Elite Gaming e dalla tecnologia autoadattativa di Snapdragon, "Game Color Plus" migliora significativamente la qualità delle immagini di gioco, in particolare i dettagli, la saturazione del colore e il contrasto delle cut-scenes.

"Game Color Plus" ha anche la capacità di ottimizzare la resa visiva del videogioco e consente alle scene di gioco di adattarsi meglio agli schermi dello smartphone OPPO, fornendo così agli utenti una migliore esperienza visiva del gioco.

OPPO e Qualcomm hanno personalizzato e ottimizzato le funzionalità di "Game Color Plus" basato su Snapdragon Elite e le due aziende hanno anche collaborato alla progettazione dell'interfaccia utente, alla regolazione dei parametri, alla correzione di errori, ai test delle prestazioni e della potenza, ecc. Grazie alla stretta collaborazione tecnica, OPPO è ora il primo produttore di smartphone a usufruire di "Game Color Plus" per offrire effetti visivi di gioco potenziati.

"Game Color Plus" offre inoltre un risparmio energetico ottimizzato, una migliore qualità visiva e una maggiore durata della batteria. La nuova tecnologia consente a OPPO di utilizzare hardware a basso consumo per progettare dispositivi che richiedono una potenza di elaborazione massiccia in futuro. Di conseguenza, i giocatori non devono preoccuparsi dell'eccessivo consumo di energia dei loro smartphone mentre si godono le scene di gioco in alta qualità. OPPO svela “True”, la tecnologia Dual Wi-Fi per smartphone per potenzia la velocità di connessione.

Nel frattempo, OPPO ha annunciato il lancio della sua nuovissima tecnologia Dual Wi-Fi per smartphone con ColorOS 6. La nuova funzionalità consente ai dispositivi di connettersi simultaneamente a due diverse reti wireless e di ricevere e inviare dati in modo indipendente, aumentando la velocità di connessione complessiva del dispositivo e ottimizzando l'esperienza utente in termini di giochi e video mobile.

La tecnologia Dual Wi-Fi di OPPO è supportata dai chip DBS / DBDC presenti su OPPO Reno. Consente agli smartphone di connettersi a due diversi hotspot Wi-Fi, che possono condividere la stessa SSID o avere due SSID diverse, senza alcuna interferenza. Inoltre, i due hotspot possono essere configurati su un router, come un router dual-band domestico o su due router diversi.

Il doppio Wi-Fi è abilitato principalmente per affrontare due scenari chiave. Il primo scenario è quando il dispositivo rileva una connessione scadente nell'ambiente di rete in cui vi trovate. Una volta rilevato, il dispositivo abiliterà immediatamente una connessione Wi-Fi alternativa. Il secondo è quando un utente sta scaricando un file. Qui il dispositivo abilita il doppio Wi-Fi per accelerare la velocità di download.

La doppia tecnologia Wi-Fi di OPPO consente ai dispositivi di connettersi a due hotspot per creare due connessioni Wi-Fi utilizzando il routing basato sui criteri e sulla tecnologia di aggregazione dei collegamenti, fornendo due percorsi di connessione alla rete internet. Lo smartphone OPPO che supporta questa funzione raddoppia la velocità della rete e consente di passare da una all'altra senza interruzioni, consentendo agli utenti di godere dell'esperienza di rete dei giochi senza disconnessioni, aprire pagine Web senza attendere troppo e guardare video online senza rallentamenti.