OPPO svela la lista degli smartphone compatibili con ColorOS 13: sono tantissimi!

OPPO ha lanciato ColorOS 13 in beta a metà agosto: dopo diversi mesi di testing, il nuovo sistema operativo del colosso cinese è ora pronto per la release in una versione stabile tanto in Cina quanto nel resto del mondo. Per questo, la stessa OPPO ha diffuso una lista definitiva di smartphone che riceveranno ColorOS 13.

Dalla lista emerge che ColorOS 13 arriverà su moltissimi smartphone OPPO nel corso del primo trimestre del 2023, con un possibile completamento della lineup di dispositivi compatibili, in versione stabile o in beta, per il mese di marzo. Nello specifico, gli smartphone che hanno già ricevuto ColorOS 13 in versione stabile sono:

OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X5

OPPO Find X5 Lite

OPPO Find X3 Pro

OPPO Find X3 Neo 5G

OPPO Find X3 Lite 5G

OPPO Reno8 Pro 5G

OPPO Reno8 5G

OPPO Reno7 Pro 5G

OPPO Reno7 5G

OPPO Reno7Z 5G

OPPO Reno6 Pro 5G

OPPO Reno6 5G

OPPO Reno6Z 5G

OPPO Reno5 Pro 5G

OPPO Reno5 Pro

OPPO Reno5

OPPO Reno5Z

OPPO F21 Pro 5G

OPPO F21 Pro

OPPO F19 Pro+

OPPO K10

OPPO K10 5G

OPPO A96

OPPO A77 5G

OPPO A76

OPPO A74 5G

Accanto a questi ultimi, anche Find X2 Pro, Find X2 Pro Automobil Lamborghini e Find X2 vanilla riceveranno ColorOS 13 in versione stabile nel corso del mese di gennaio, anche se solo nel mercato indiano e in quello indonesiano. La versione global dell'update, invece, arriverà più avanti nel corso dell'anno, anche se gli stessi smartphone fanno già parte della beta di ColorOS 13 da tempo. Sempre da gennaio, seppur limitatamente ad alcuni mercati, ColorOS 13 arriverà su Reno8 e OPPO F21s Pro.

Per quanto riguarda i dispositivi in beta, invece, le novità dovrebbero riguardare Reno6, Reno5 e Reno5 Marvel Edition, a cui la versione sperimentale del nuovo sistema operativo verrà estesa tra febbraio e marzo, insieme a OPPO F19 Pro, OPPO A55 e OPPO A53s 5G. Infine, la compagnia cinese ha reiterato che la beta di ColorOS 13 è già disponibile per i seguenti device:

OPPO Find X2 Pro

OPPO Find X2 Pro Automobil Lamborghini

OPPO Find X2

OPPO Reno8

OPPO Reno8Z 5G

OPPO Reno7 Pro 5G

OPPO Reno7 5G

OPPO Reno6 Pro 5G Diwali Edition

OPPO Reno6 5G

OPPO Reno6Z 5G

OPPO Reno5 Pro 5G

OPPO Reno5 Pro

OPPO F21s Pro 5G

OPPO F21s Pro

OPPO F19 Pro+

OPPO F19s

OPPO F19

OPPO A95

OPPO A77s

OPPO A74 5G

OPPO A74

Nel corso del 2023, quasi certamente, tutti gli smartphone attualmente compatibili con ColorOS 13 in beta riceveranno una versione stabile del sistema operativo, completando così il parco di device con supporto per Android 13 di OPPO.