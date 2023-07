Oppo svela i nuovi Reno10 Pro 5G e Reno10 5G: già disponibili in preordine

Nel corso dell’evento Oppo di oggi 4 Luglio 2023, la società ha annunciato il lancio in Italia dei nuovi smartphone della serie Reno: Oppo Reno10 Pro 5G ed Oppo Reno10 5G. Dotati del classico design sottile e leggero della serie Reno, i due dispositivi includono delle specifiche molto interessanti.

Innanzitutto, troviamo la ricarica rapida SUPERVOOC ed il nuovo Battery Health Engine con chip di gestione dell’alimentazione SUPERVOOC S. Questo mix permette a Reno10 Pro 5G e Reno10 5G di offrire una ricarica più veloce ed una maggiore autonomia.

I due dispositivi sono anche dotati del sistema Ultra-Clear Portait Camera System composto da tripla combinazione di fotocamere. Quella dedicata ai ritratti è da 32 megapixel ed è basata su un sensore RGBW Sony IMX709, a cui si aggiunge uno zoom ottico 2X ed una nuova modalità ritratto aggiornata. Reno10 Pro 5G e Reno10 5G sono progettati per consentire agli utenti di scattare ritratti naturali e nitidi in qualsiasi situazione di illuminazione.



Il design, spiega Oppo, è sottile e leggero ed il corpo curvato in 3D di entrambi li rende più sottili offrendo al contempo un grip più comodo. Su entrambi i dispositivi è anche possibile godere di nuove colorazioni: il Pro è disponibile in Glossy Purple e Silvery Grey, mentre Reno10 5G in Ice Blue e Silvery Grey. Oppo spiega anche che lo schermo curvo 3D da 6,7 pollici degli Oppo Reno10 da 120Hz offre un rapporto del 93% schermo-corpo, con bordo inferiore di 2,32mm ed i bordi di sinistra e destri di soli 1,57mm.



Il focus principale è rappresentato dal comparto fotografico. Oppo Reno10 Pro 5G è dotato di un set di fotocamere posteriori triple con principale IMX890 da 50 megapixel, Telephoto Portrait Camera IMX709 da 32 megapixel ed UltraWide Angle Camera IMX355 da 8 megapixel con angolo di 112 gradi. La fotocamera per i selfie invece è da 32 megapixel ed è dotata di un sensore aggiuntivo IMX809.

Oppo Reno10 5G è dotato di un ampio sensore da 64 megapixel da 1/2 pollice per una maggiore chirezza delle immagini, a cui si aggiunge una Telephoto Portrait Camera con sensore IMX709 da 32 megapixel.



In merito alle funzionalità legate ai ritratti, Oppo evidenzia che se l’utente sta scattando un ritratto in mezzo ad una folla o con sfondo complesso, la fotocamera dei Reno10 permette di evidenziare il soggetto per farlo risaltare.

Interessante anche la tecnologia di ricarica: SUPERVOOC Flash Charge da 80W permette di caricare il Reno10 Pro 5G al 100% in circa 28 minuti. A questo si aggiunge anche il chip per la gestione dell’alimentazione SUPERVOOC S che è stato aggiunto alla serie Reno e che combina sei funzioni tra cui ricarica, scarica, decodifica, reset e protezione della batteria: questo mix permette di ridurrela quantità di spazio occupato dai componenti di ricarica rapida fino al 45% e porta l’efficienza di scarica della batteria fino al 99,5%. La batteria da 4.600 mAh di OPPO Reno10 Pro 5G garantisce circa 1,5 giorni di utilizzo a piena carica. Oppo Reno10 5G invece è dotato di SUPERVOOC Flash Charge da 67W e permette di caricare al 100% la batteria in circa 47 minuti.



A livello di SOC, su Oppo Reno10 Pro 5G è presente la piattaforma Snapdragon 778 5G, mentre su Reno10 5G è presente la MediaTek Dimensity 7050: entrambi offrono prestazioni di calcolo potenti ed un’esperienza 5G più veloce a fronte di un consumo energetico ridotto ed un sistema di raffreddamento ultra conduttivo perfezionato.



Presente anche il Dynamic Computing Engine che permette di ottenere la ricostruzione più completa del sistema di gestione della memoria. Proprio a riguardo, entrambi sono dotati di supporto per la tecnologia OPPO RAM Expansion che può convertire temporaneamente lo spazio ROM inutilizzato in un massimo di 12GB di RAM. Fronte software, troviamo ColorOS 13 con tutte le funzioni ad esso collegate.

Oppo ha annunciato anche le varie promozioni di lancio.

In occasione del lancio della nuova serie Reno10, OPPO offre la possibilità di usufruire di esclusive promozioni acquistando su OPPO Store. Dal 4 luglio fino al 16 luglio, sarà possibile pre-ordinare i device in bundle con uno sconto del 10% in aggiunta a un comodo supporto per la propria auto. Nello specifico, OPPO Reno10 Pro 5G sarà disponibile in bundle con OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2, una cover protettiva, garanzia sullo schermo (6 mesi) in aggiunta a un supporto per l’auto al prezzo di 585,00€ al posto di 649,99€. OPPO Reno 10 5G invece, sarà disponibile in pre-ordine in bundle con OPPO Enco Air 3, una cover protettiva, garanzia sullo schermo (6 mesi) e un supporto per l’auto al prezzo di 449,00€ invece di 499,99€. In aggiunta, nello stesso periodo, solo tramite DEM si potrà usufruire anche di un voucher da 20€ per acquistare in bundle OPPO Reno10 Pro 5G e di 10€ per OPPO Reno10 5G. Successivamente, dal 17 luglio fino al 31 Agosto, sarà invece attiva la promo nazionale con la quale sarà possibile acquistare OPPO Reno 10 Pro 5G in bundle con OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2, una cover protettiva e la garanzia di 6 mesi sullo schermo a 649,99€ mentre, OPPO Reno 10 5G in bundle con OPPO Air 3, una cover protettiva e la garanzia sullo schermo di 6 mesi a 499,99€.



Anche acquistando la serie Reno10 su Amazon si potrà approfittare di vantaggi e offerte esclusive. Dal 4 luglio al 16 luglio i device sono disponibili in pre-ordine, in bundle, scontati del 10% in aggiunta a due supporti per la propria auto. Nello specifico, OPPO Reno10 Pro 5G sarà acquistabile in pre-ordine in bundle con OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2 e una cover protettiva in aggiunta a due supporti auto al prezzo consigliato di 585,00€ al posto di 649,99€. OPPO Reno 10 5G invece, sarà disponibile in bundle con OPPO Enco Air 3, cover protettiva e due supporti per l’auto al prezzo consigliato di 449,00€ invece di 499,99€. Infine dal 17 luglio al 31 agosto sarà attiva la promo nazionale che permetterà di acquistare OPPO Reno10 Pro 5G e OPPO Reno10 5G in bundle con un supporto per l’auto rispettivamente al prezzo consigliato di 649,99€ e 499,99€.

Non è finita qui, anche acquistando i device della serie Reno10 presso i principali rivenditori di telefonia si potrà usufruire di promozioni e scontistiche vantaggiose. Dal 4 luglio al 16 luglio i device saranno disponibili in pre-ordine scontati del 10% in bundle in aggiunta a un supporto per la propria auto. Nel dettaglio, OPPO Reno10 Pro 5G sarà disponibile in bundle con OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2, cover protettiva e un supporto per l’auto al prezzo consigliato di 585,00€ al posto di 649,99€. Reno 10 5G invece, sarà acquistabile in pre-ordine in bundle con OPPO Enco Air 3, cover protettiva e supporto per l’auto al prezzo consigliato di 449,00€ invece di 499,99€. Successivamente sarà attiva, dal 17 luglio al 31 agosto, la promo nazionale: OPPO Reno 10 Pro 5G sarà disponibile in bundle con OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2 e una cover al prezzo consigliato di 649,99€ mentre, OPPO Reno 10 5G in bundle con OPPO Enco Air 3 e una cover protettiva al prezzo consigliato di 499,99€.