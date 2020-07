OPPO svela ricarica wireless a 65W e mini caricatori, oltre alla 125W

Nel corso dell'evento "Flash Forward", tenutosi nella mattina di oggi 15 luglio 2020, OPPO ha presentato alla stampa la sua nuova tecnologia di ricarica rapida, che va a superare il "record" fatto registrare qualche giorno fa da iQOO, dato che quest'ultima aveva presentato una tecnologia a 120W. OPPO, invece, punta più in alto: 125W (20V/6,25A).

Tuttavia, la succitata ricarica rapida non è stata l'unica protagonista dell'evento dell'azienda cinese. Infatti, sempre nel contesto di "Flash Forward", la società ha svelato vari caricatori che vedremo in azione in futuro. Oltre a quello da 125W, ci sono anche il caricabatterie wireless AirVOOC a 65W (da 0 a 100% in 30 minuti, prestazioni simili alla ricarica cablata di OPPO Find X2 Pro), il mini caricatore SuperVOOC da 50W (spessore di 1,05 cm) e il mini caricatore da 110W (dimensioni simili a un classico caricabatterie da 18W). Questi ultimi due puntano sulla portabilità ed è la prima volta che OPPO porta sul mercato delle soluzioni di questo tipo.

Per il resto, della ricarica a 125W ne abbiamo già parlato su queste pagine, ma è bene analizzare nel dettaglio tutte le novità. Alzando il sipario sul rinnovato sistema di ricarica rapida, l'azienda cinese ha annunciato che questa tecnologia è in grado di portare uno smartphone dal 0 al 100% in circa 20 minuti (si arriva al 41% in 5 minuti). In questi casi viene sempre presa in considerazione una batteria da 4000 mAh. La tecnologia è compatibile con i precedenti SuperVOOC e VOOC e supporta i protocolli mainstream 65W PD e 125W PPS. Pensate che la ricarica a 65W che abbiamo visto su dispositivi come OPPO Find X2 Pro era in grado di effettuare quest'operazione in circa 38 minuti, come potete leggere nel nostro approfondimento sullo smartphone.

La società cinese in passato ha spesso puntato alla ricarica rapida, dalla prima VOOC a 20W fino alla Super VOOC 2.0 a 65W, passando per la Wireless VOOC Flash Charge a 30W. Tuttavia, questa volta il "salto generazionale" è piuttosto marcato, dato che si passa da 65W a 125W. Ormai da un po' di tempo è in corso un dibattito relativo a quanto queste tecnologie di ricarica così rapida vadano effettivamente a "stressare" la batteria, andando a degradarla con il passare del tempo.

Qui entrano in gioco molteplici fattori e al momento è difficile dire quale sia il limite fino a dove si può spingersi: quel che è certo è che i produttori testano a dovere questi prodotti prima di immetterli sul mercato e c'è anche da dire che uno smartphone odierno spesso viene sostituito dopo un numero relativamente limitato di anni. Per il resto, la ricarica rapida è indubbiamente molto utile: è una di quelle caratteristiche da cui si fatica a tornare indietro una volta provata, bisogna semplicemente trovare il giusto compromesso.

Staremo a vedere: al momento OPPO non ha annunciato smartphone compatibili con questa tecnologia, quindi dovremo attendere ancora un po' di tempo prima di vederla arrivare effettivamente nelle nostre mani. Vi ricordiamo che da un po' di tempo si vocifera che Xiaomi sia pronta a implementare una ricarica rapida a 120W.



Insomma, sembra proprio che i produttori di smartphone stiano puntando sempre di più sulla ricarica rapida. Sicuramente a breve ne vedremo delle belle.