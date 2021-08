OPPO svela per sbaglio la data di uscita di Color OS 12 e Android 12

OPPO potrebbe avere svelato per sbaglio la data di rilascio di Android 12 tramite il suo assistente per smartphone Breeno. Mentre gli sviluppatori di casa Google hanno reso disponibile Android 12 Beta 4.1, un utente Weibo è riuscito a ottenere la data in cui l’interfaccia custom Color OS 12 approderà sugli smartphone del colosso cinese.

Lo screenshot che potete vedere in calce alla notizia appartiene a un utente che, in maniera molto semplice e diretta, ha chiesto all’assistente vocale intelligente di OPPO, Breeno, quando Color OS 12 sarebbe arrivata nei dispositivi mobili del brand. La risposta è giunta subito: l’uscita è prevista per il 13 settembre 2021 alle 15:00 ore cinesi, ovvero alle 09:00 ore italiane.

Curiosamente, dopo la pubblicazione di questo primo screenshot l’assistente Breeno sembra avere cambiato risposta e ora al posto della data e dell’ora appare il messaggio “da rivelare presto, per favore resta sintonizzato”. La “copertura” dell’errore ci lascia comunque pensare che Color OS 12 approderà a tutti gli effetti in tale data o in quelle giornate, mentre per il rilascio pubblico effettivo di Android 12 si dovrebbe trattare di un lancio nei giorni precedenti, tra il 6 e l’11 settembre 2021.

Non è da escludere anche la possibilità che si tratti di un semplice errore da parte di OPPO nella data stessa, ma considerando che Android 12 è disponibile in beta ormai da diversi mesi il suo lancio resta a prescindere vicino. Non ci resta che attendere novità ufficiali da parte di Big G o dell’azienda del Dragone.

Nel mentre si discute anche dell’esordio di OPPO nel mercato tablet, data la pubblicazione in rete dei primi render del dispositivo di debutto.