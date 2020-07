Oppo svela la super ricarica da 125W: gli smartphone sono carichi in 20 minuti!

Oppo ha svelato quello che ha definito il sistema di ricarica più avanzato e veloce del settore, da 125W, che permette di caricare una batteria da 4000 mAh al 100% in 20 minuti ed al 41% in cinque minuti.

Al momento non è noto quale sarà il primo smartphone a godere di questo sistema, ma si tratta di un importante passo in avanti rispetto alla tecnologia di ricarica da 120W annunciata lo scorso anno. Il caricabatterie Flash Charge di Oppo supporta anche i protocolli più diffusi nel settore, tra cui 65W PD e 125W PPS.

Per la ricarica da 125W il caricatore si avvale di una serie di sensori che misurano la temperatura ed allo stesso tempo effettuano dei controlli sullo stato di ricarica: in questo modo è garantita la velocità senza surriscaldamenti che potrebbero essere pericolosi per i dispositivi. Lo schema di ricarica supportato è a 20V e 6,25A, ed include anche un sistema di protezione da sbalzi di tensione attraverso dei fusibili. E' anche presente un sistema che, basandosi su un algoritmo proprietario, è in grado di riconoscere i dispositivi che possono supportare la ricarica e quali no.

Oppo punta anche sulla ricarica wireless, con la nuova tecnologia AirVOOC da 65W, che è in grado di caricare senza fili una batteria da 4.000 mAh in 30 minuti, un dato che secondo il produttore rende questo sistema più veloce di qualsiasi altra soluzione cablata attualmente disponibile sul mercato. Gli ingegneri hanno anche progettato un caricabatterie AirVOOC da 65W, di cui non si conoscono informazioni sul lancio.

Infine, sono anche stati annunciati un paio di caricatori compatti che si basano sulla tecnologia GaN e sono estremamente compatti. Troviamo infatti un mini caricabatterie SuperVOOC da 50W grande quanto un biglietto da visita, ed un mini caricatore da 110W grande quanto un normale adattatore da 18W.