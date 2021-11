Oppo tinge la Reno6 Series 5G di rossonero: arrivano le edizioni limitate

Oppo ha annunciato che da oggi 22 Novembre 2021 sarà disponibile sul proprio e-commerce ufficiale la Capsule Collection AC Milan, che include uno dei dispositivi top di gamma della OPPO Reno6 Series, OPPO Band Limited Edition AC Milan e una cover in silicone Limited Edition AC Milan. Si tratta di una collezione unica, rivolta ai tifosi rossoneri.

Qualche giorno fa abbiamo parlato della partnership siglata da Oppo e l'AC Milan, che si rafforza ulteriormente oggi con il lancio di questa edizione limitata che sarà disponibile a 799 Euro per la versione con Reno6 Pro e 499 Euro per la versione con Reno6.

Come osservato da Oppo, questa Capsule Collection si inserisce all'interno di diverse iniziative promosse da Oppo e l'AC Milan, che vede protagonista anche la Reno6 Series con l'obiettivo di realizzare delle attività esclusive, per connettere tutti gli appassionati di sport e tecnologia.

Oppo Reno6 ed Oppo Reno6 sono in grado di sfruttare al massimo le capacità d'intelligenza artificiale di Oppo: gli smartphone sono dotati di funzionalità ad hoc per immortalare ogni momento della vita, come l'effetto BOkeh che permette di creare video in qualsiasi condizione. A ciò si aggiunge anche la tecnologia AI Highlight Video 2.0 che è in grado di regolare automaticamente le impostazioni luminose dei video in qualsiasi contesto.