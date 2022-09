OPPO toglierà caricabatterie da confezione smartphone da 2023, solo per alcuni modelli

Proprio nella giornata di lancio in Europa di OPPO Reno8 Series, nuovi smartphone di fascia medio-alta del brand cinese, il President of Overseas Sales and Services Billy Zhang ha dichiarato durante un’intervista che il caricabatterie svanirà dalla confezione di diversi prodotti dal 2023.

I colleghi di Android Police hanno riportato le dichiarazioni dello stesso Zhang che confermano l’intenzione di eliminare il caricabatterie entro i prossimi 12 mesi per una gamma selezionata ma non precisata di dispositivi. I suoi commenti hanno suggerito che questa decisione riguarderà mercati specifici; quindi, non è nemmeno chiaro se in Italia effettivamente inizieremo a notare l’assenza di caricabatterie all’acquisto dei futuri smartphone marchiati OPPO.

Billy Zhang ha poi aggiunto: “Non è così facile per i consumatori accedere ai [caricatori SuperVOOC], quindi dobbiamo tenerlo nella scatola. Tuttavia, mentre stiamo espandendo le nostre operazioni commerciali, stiamo cercando di estrarre i caricabatterie dalla scatola e metterli nel negozio in modo che i nostri utenti possano acquistare i caricabatterie e continuare a utilizzarli anche quando aggiornano i loro dispositivi”. Non sono stati chiariti i motivi esatti dietro questa soluzione adottata da OPPO, ma è altamente probabile che si tratti di una questione legata all'ecosostenibilità.

Essendo che i prodotti OnePlus seguono regolarmente le strategie di OPPO, dovremo prestare molta attenzione a possibili dichiarazioni simili da parte del brand di Pete Lau.

Nella giornata odierna, tra l’altro, proprio il fondatore di OnePlus ha condiviso dettagli interessanti sullo schermo del pieghevole OPPO Find N2.