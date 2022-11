OPPO, ufficiale la serie Reno9: prezzi iper-competitivi, ma arriveranno in Europa?

Mentre attendiamo nuove notizie sugli smartphone top di gamma della serie OPPO Find X, OPPO ha lanciato in Cina la linea midrange Reno9, che quest'anno comprende ben tre device. Stiamo parlando ovviamente di OPPO Reno9, Reno9 Pro e Reno9 Pro+, quest'ultimo a metà tra la fascia media e il top di gamma.

Partendo dalla scheda tecnica, tutti e tre i Reno9 hanno uno schermo da 6,7" con refresh rate fisso a 120 Hz. Il display arriva a 8192 livelli di luminosità e garantisce il dimming naturale per non affaticare gli occhi dell'utente. Inoltre, il rapporto schermo-bordi è il più alto di sempre, grazie ad una riduzione su tutti e tre gli smartphone del bordo inferiore a 2,32 millimetri, il minimo storico della serie Reno.

In termini di chip, invece, le differenze si faranno sentire: se Reno9 sarà lanciato con uno Snapdragon 778G, Reno9 Pro adotterà una soluzione completamente opposta, passando al Dimensity 8100 MAX di casa MediaTek. Si ritorna invece in casa Qualcomm con Reno9 Pro+, che avrà uno Snapdragon 8+ Gen1 come proprio SoC. Reno9, inoltre, sarà lanciato con RAM da 8 o da 12 GB e con storage da 256 o da 512 GB, mentre i due device di fascia più alta presenteranno entrambi 16 GB di RAM e una memoria da 256 o da 512 GB.

Lato fotocamera, Reno9 Pro e Pro+ avranno un sensore Sony IMX890 da 50 MP come propria lente principale, che sarà accompagnata da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. Il modello "base" dello smartphone, invece, si accontenterà di un obiettivo principale non meglio precisato da 64 MP e di una fotocamera monocromatica da 2 MP. Tutti e tre i device, invece, avranno in comune la stessa selfie-camera da 32 MP.

Per il momento, comunque, la serie Reno9 è stata lanciata in Cina, mentre non ci sono notizie su un suo debutto nei mercati occidentali (visto anche la spinosa questione delle vendite degli smartphone OPPO in Germania, bloccate per un contenzioso con Nokia). I prezzi dei tre device sembrano però essere molto accattivanti: si parte infatti dall'equivalente in Yuan di 350 Euro per il modello 8/256 di Reno9, e si arriva a 615 Euro per la variante 16/512 di Reno9 Pro+.