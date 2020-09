OPPO, è ufficiale: il primo smart TV dell'azienda cinese arriverà a ottobre

In occasione della OPPO Developer Conference 2020 che si sta tenendo in questi giorni, l’azienda cinese ha annunciato ufficialmente che nell’ecosistema dei loro prodotti arriveranno anche i primi smart TV, attesi per il lancio nel mese di ottobre.

A rivelare questa novità è stato il General Manager Yi Wei, il quale oltre alla importanza di questo passo nel mondo dei dispositivi IoT (Internet of Things) non ha aggiunto molto riguardo le specifiche del televisore marchiato OPPO. I rumor comunque non mancano: si parlerebbe di due varianti, da 55 e 65 pollici, con telecomandi e funzionalità differenti.

OPPO dunque seguirà la scia lasciata da altri colossi del mercato degli smartphone Xiaomi, Honor e OnePlus, i quali hanno già lanciato i loro smart TV: per esempio, l’azienda di Pete Lau a settembre dell’anno scorso ha svelato al mondo l’attesissima OnePlus TV con pannello QLED da 55 pollici, risoluzione 4K UHD di 3840x2160 pixel, soundbar con otto altoparlanti da 50W e supporto a HDR 10, Dolby Vision e Dolby Digital. O ancora, a marzo Xiaomi ha annunciato il televisore Mi TV 4S da 65 pollici con supporto al 4K, HDR10+, tecnologia DTS-HD e Dolby Audio e, infine, possibilità di scaricare app tramite Google Play Store.

Insomma, l’obiettivo di OPPO sarà ovviamente quello di unirsi alla concorrenza e proporre un nuovo dispositivo sul mercato. Sarà interessante capire quanto effettivamente sarà competitivo e che novità porterà nel settore.