OPPO, ufficiali i nuovi A16 e A16s con Eye Care e tripla fotocamera

Dopo aver svelato il suo nuovo sistema di ricarica intelligente VOOC Flash Charge, Oppo annuncia i nuovi smartphone A16 e A16S che andranno ad arricchire la Serie A, già composta dagli ottimi A94 5G, A74 5G e A54 5G.

Isabella Lazzarini, CMO di OPPO Italia, ha espresso tutto il suo entusiasmo per la nuova linea, affermando che "La Serie A è pensata per tutti coloro che vogliono avere il meglio dell’innovazione di OPPO a un prezzo accessibile [...] Ci siamo assicurati che nei nuovi A16 e A16s non ci siano compromessi tra design e prestazioni. Per noi è importante offrire agli utenti smartphone che si distinguano, indipendentemente dalla fascia di prezzo. Questo è il motivo per cui abbiamo prestato grande attenzione nel progettare le finiture dei nuovi modelli, oltre a includere una potente tripla fotocamera e ottimizzare ColorOS 11.1".

Parole d'ordine design, prestazioni e fotografia dunque. Ma partiamo dal display.

Siamo di fronte a un pannello da 6,52 pollici con tecnologia Eye Care. La camera frontale è disposta centralmente con un taglio a goccia e il sensore biometrico per le impronte digitali è invece posto sul fianco. Sul retro trovano posto tre sensori fotografici con camera principale da 13MP e due ausiliari con funzionalità Macro e bokeh, per scatti ottimizzati anche grazie all'intervento dell'Intelligenza Artificiale.

Appena 8,4 mm di spessore per 190g e una batteria da 5000mAh. A bordo troviamo Android 11 con personalizzazione ColorOS 11.1. Presto disponibili su Amazon e nelle migliori catene di elettronica, i nuovi smartphone Oppo arriveranno sul mercato in due colorazioni, Crystal Black e Pearl Blue, al prezzo consigliato di 179,99 Euro.