OPPO ufficializza Inno Day 2021: grandi innovazioni in arrivo il 14-15 dicembre?

La società cinese OPPO si sta preparando al suo evento annuale più importante: l’OPPO Inno Day. Si tratta di una tradizione ormai consolidata già dal 2019, quando vennero presentati smartwatch e concept di occhiali per la realtà aumentata. L’anno scorso è stato avvistato uno smartphone rollable, per esempio; quest’anno a cosa toccherà?

La conferenza firmata OPPO del 2021 si terrà a Shenzhen tra il 14 e il 15 dicembre 2021 ma, mentre il pubblico cinese potrà assistervi anche dal vivo, i partecipanti dal resto del mondo potranno visitarlo in maniera completamente virtuale. L’Inno World, infatti, debutta in via digitale, con un palcoscenico virtuale composto da diverse sale espositive ricche di prodotti inediti e altri contenuti. Gli utenti potranno quindi iscriversi – già da oggi, senza alcun limite -, creare il loro avatar e divertirsi anche a cercare easter egg a tema OPPO sparsi nel mondo virtuale.

OPPO stessa ha affermato che si tratterà di “uno degli eventi di lancio online più interattivi degli ultimi anni”; insomma, l’hype non manca! L’azienda ha comunque già predisposto due eventi principali: il primo, che si terrà martedì 14 dicembre, vedrà l’apertura delle porte dell’evento e già il lancio di un “prodotto innovativo”, mentre mercoledì 15 dicembre sarà la volta del lancio di un “prodotto flagship”. In entrambi i casi, si parla di annunci che avverranno attorno alle 09:00 ore italiane.

Di cosa si tratterà? Senza ombra di dubbio, uno dei dispositivi più quotati è lo smartphone pieghevole OPPO Fold o OPPO Find N 5G. Ultimamente i tipster ne hanno parlato molto e hanno indicato proprio a un possibile lancio a fine 2021, dunque non è un dispositivo da escludere. Altrimenti, potrebbero esserci novità proprio per quanto riguarda i già visti smartphone rollable, i quali così esordirebbero sul mercato globale proprio grazie a OPPO. Trattandosi di semplici congetture, però, consigliamo di prenderle con le pinze.

Sempre a proposito di smartphone particolari, in rete sono anche trapelati i render del foldable Huawei Mate V.