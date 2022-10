OPPO, vendite online e offline bloccate in Germania: è tutto in evoluzione

Tiene banco ormai da tempo la vicenda del blocco delle vendite di OPPO e OnePlus in Germania. Di mezzo c'è la questione dei brevetti di Nokia, dato che quest'ultima azienda, dopo non essere riuscita a ottenere determinate condizioni per le licenze, sta ottenendo vittorie non di poco conto a livello legale.

A tal proposito, secondo quanto riportato da Nikkei Asia e FOSS Patents, in seguito alla questione delle vendite offline bloccate, adesso il tutto si estende anche al portale ufficiale tedesco di OPPO, che al momento non consente l'acquisto dei dispositivi e indica banalmente che "le informazioni sul prodotto non sono attualmente disponibili".

Questo per via del fatto che la corte tedesca di Karlsruhe ha respinto il ricorso di OPPO, legato chiaramente alla vicenda Nokia. Non mancano poi voci in merito al fatto che quest'ultima vorrebbe spingersi oltre e cercare di portare il contenzioso anche in altre aree, ad esempio nei Paesi Bassi. Ricordiamo che tutto è dovuto a brevetti relativi a 5G e 4G, nonché al fatto che OPPO non ha accettato di pagare a Nokia circa 2,50 euro per ogni smartphone venduto per ottenere le licenze (cifra ritenuta troppo elevata da OPPO).

In ogni caso, è tutto in continua evoluzione e risulta difficile per il momento comprendere cosa potrebbe effettivamente accadere in futuro. Pensate infatti che di mezzo potrebbero finire ulteriormente brand come OnePlus, Realme e vivo, in quanto di proprietà del conglomerato BBK Electronics.

Le vicende legali sono però complesse e infatti dall'estero sono arrivate anche questioni "positive" per OPPO. Diversi tribunali tedeschi hanno infatti respinto cause legate alle diatribe tra Nokia e OPPO. Inoltre, alcune accuse in merito alla violazione di brevetti sarebbero state ritirate (si farebbe specifico riferimento a una questione relativa al brand OnePlus). Va detto poi che realtà come Deutsche Telekom (T-Mobile) stanno ancora vendendo dispositivi OPPO. Insomma, capite bene che in questi casi non è mai semplice districarsi tra tutto ciò che accade. Come andrà a finire? Non ci resta che stare a vedere.