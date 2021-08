OPPO vuole entrare nel mercato tablet? Le possibili caratteristiche del primo modello

Sempre più produttori cinesi sembrano intenzionati a debuttare sul mercato dei tablet Android: assieme ai rumor su Realme Pad, di cui sono trapelati i primi render CAD nel mese di luglio, ora anche OPPO sembra pronta a lanciare il suo primo tablet. Anzi, in rete i tipster già hanno diffuso il primo render e alcune specifiche chiave.

Grazie al rinomato informatore cinese Digital Chat Station, da tempo attivo sul social network Weibo, abbiamo infatti la possibilità di vedere l’immagine in calce alla notizia che mostra un render preliminare del tablet OPPO, presumibilmente dotato di uno schermo da 12,6 pollici e specifiche alquanto simili allo Huawei MatePad Pro, arrivato in Italia con HarmonyOS 2.

Scendendo nel dettaglio, OPPO dovrebbe dotare il tablet di una versione modificata di ColorOS basata su Android e posizionare il dispositivo nella fascia di mercato medio-alta. Inoltre, non mancheranno certamente le soluzioni per la connettività con altri prodotti Oppo come smartphone, smartwatch, cuffie, eccetera.

Allo stato attuale non sono noti altri dettagli in merito al comparto tecnico effettivo e alla data di presentazione del tablet, ma lo storico delle tip di Digital Chat Station è positivo; di conseguenza, anche se continuiamo a consigliare di prendere le indiscrezioni con le pinze, potremmo anche attenderci un annuncio ufficiale a breve, magari a poche settimane di distanza dal Realme Pad citato inizialmente.

Sempre a proposito di OPPO, la società presenterà gli smartphone OPPO Reno6 il 9 settembre in vista del lancio sul mercato europeo.