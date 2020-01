OPPO vuole mettere la fotocamera pop-up in una posizione alquanto bizzarra

Il mercato degli smartphone è ormai pieno zeppo di dispositivi che utilizzano una fotocamera pop-up. Solitamente, il meccanismo viene riposto nella parte superiore dello smartphone (in modo simile a quanto avviene con Xiaomi Mi 9T). Tuttavia, sembra proprio che OPPO voglia cambiare questo "standard".

Infatti, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come potete vedere nelle immagini presenti in calce alla notizia, l'azienda cinese ha brevettato un design che posiziona il sensore fotografico pop-up sul lato dello smartphone. Avete capito bene: OPPO sembra proprio voler far fuoriuscire la fotocamera dal lato destro del dispositivo.

Il sensore può rientrare nella scocca e non cambierebbe nulla a livello fotografico, ma molti utenti hanno già iniziato ad esprimere la propria perplessità in merito al design ideato dall'azienda cinese. D'altronde, è chiaro che una fotocamera pop-up laterale potrebbe risultare particolarmente scomoda per una certa tipologia d'utenza, senza contare i gusti in termini di look del dispositivo.

In ogni caso, vi ricordiamo che stiamo parlando solamente di un brevetto e, nonostante siano circolati dei render che lo rendono più "chiaro", OPPO potrebbe comunque non far mai vedere la luce a uno smartphone di questo tipo. Quel che è certo è che l'azienda cinese non ha paura di sperimentare.