OPPO Watch 2 sta per arrivare: lancio imminente con WearOS e nuovo chip?

OPPO Watch sta per ricevere uno smartwatch suo successore: a qualche settimana dal ritorno in Italia con OPPO Enco W11 in regalo, il brand asiatico sarebbe prossimo al lancio sul mercato di OPPO Watch 2 con WearOS e un chip "nuovissimo" per dispositivi wearable, fino a oggi apparso solo in uno smartwatch.

Secondo quanto riportato da XDA Developers, OPPO Watch 2 dovrebbe fare il salto di qualità prima del resto della generazione di smartwatch attesa per il 2021, giungendo sul mercato con il chipset Qualcomm Snapdragon 4100 lanciato 11 mesi fa e visto solamente nello smartwatch Mobvoi TicWatch Pro 3. Assieme a lui dovrebbe apparire il coprocessore Ambiq Apollo4s pensato per eseguire l’RTOS di OPPO per la modalità a basso consumo; altra possibilità potrebbe essere la sua implementazione esclusivamente per il modello cinese.

Lato sistema operativo si ritiene altamente probabile l’utilizzo di WearOS by Google nella versione internazionale di OPPO Watch 2: considerato che il colosso di Mountain View ha intenzione di lanciare un enorme aggiornamento per lo stesso sistema operativo, atteso per la fine del 2021 o l’inizio del prossimo anno, questa è una scelta alquanto logica per garantire anche un supporto duraturo all’utenza.

Per quanto riguarda le dimensioni, infine, si parla di due varianti rispettivamente da 42 e 46 millimetri, per un totale però di sette modelli con sei opzioni di colore, mantenendo comunque la forma quadrata che ha caratterizzato il primo modello OPPO Watch – di cui trovate la nostra recensione. Trattandosi comunque di indiscrezioni, consigliamo di prenderle con le pinze.

Ricordiamo intanto che OPPO ha presentato la gamma di smartphone Reno6 giusto qualche giorno fa, riempiendo la fascia medio-alta di nuovi modelli competitivi.