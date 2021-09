OPPO Watch 2 ECG sta per arrivare? Apparsi in rete i primi render

A quasi due mesi dal lancio di OPPO Watch 2 sul mercato, in rete sono apparse nuove indiscrezioni riguardanti una possibile versione speciale con sensore ECG, potenzialmente in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Al momento non si parla ancora di specifiche tecniche, ma ci sono già i primi render.

Grazie al famoso informatore Evan Blass, noto anche come evleaks, abbiamo infatti accesso a delle immagini preliminari di quello che potrebbe essere il design di OPPO Watch 2 ECG. Come potete vedere in calce a questa notizia, egli ha pubblicato su Twitter tre render interessanti che si focalizzano proprio sulla dotazione del sensore ECG, il quale si occuperà in maniera particolarmente accurata della misurazione del battito cardiaco.

In termini di sensori è più complesso rispetto ai classici sensori ottici presenti su smartband e smartwatch di fascia bassa, proprio alla luce della necessità di tracciare a dovere la frequenza cardiaca. Per questo motivo servono approvazioni ad hoc nei paesi in cui OPPO intenderà commercializzare il Watch 2 ECG; in altre parole, non è ancora certo il lancio a livello globale. In ogni caso, trattandosi di semplici rumor di mercato consigliamo di attendere dati ufficiali da OPPO a proposito di questo nuovo wearable.

Nel frattempo, il colosso cinese ha confermato lo smartphone OPPO Find X3 Pro Photographer Edition, edizione limitata dedicata alla Kodak 35 Rangefinder.