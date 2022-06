OPPO Watch 3 e OPPO Band 2 in arrivo: trapelano nuovi dettagli tra design e feature

Dopo il lancio in Italia di OPPO Reno8 Lite 5G, ultimo smartphone di fascia media della casa cinese, quest’ultima sembra essere pronta a lanciare sul mercato internazionale i due wearable OPPO Watch 3 e OPPO Band 2: grazie a un rinomato tipster asiatico abbiamo accesso a nuove informazioni interessanti.

Secondo quanto segnalato dal noto Digital Chat Station sulla piattaforma cinese Weibo, infatti, i due dispositivi indossabili prodotti nel territorio del Dragone starebbero per arrivare sul mercato internazionale e, pertanto, sarebbero apparse le prime certificazioni in rete. Nel caso dell’OPPO Watch 3 dai documenti emerge che avrà una batteria dalla autonomia superiore e sarà disponibile in tre varianti; inoltre, il design dovrebbe vedere l’introduzione di un “quadrante quadrato a micro arco”, indicando molto probabilmente a uno schermo leggermente curvo per essere più confortevole quando indossato.

Al contempo, è emerso che l’OPPO Band 2 dovrebbe arrivare con supporto a NFC e monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue SpO2, nei colori blu e nero. Purtroppo non sono note altre informazioni, quindi dovremo attendere ancora diverse settimane – o addirittura mesi - prima di conoscere ufficialmente tali dispositivi indossabili. Ricordiamo qui che l’OPPO Watch 2 è arrivato quasi un anno fa sul mercato internazionale; insomma, OPPO sta continuando a seguire la sua tabella di marcia.

Nella giornata di ieri, invece, è emerso che OPPO sta lavorando sulla ricarica rapida a 240W.