OPPO Watch 3 ha una possibile data di lancio: non manca molto!

A fine giugno 2022 OPPO Watch 3 e OPPO Band 2 erano dati per prossimi al lancio in Cina come dispositivi wearable di ultima generazione e, finalmente, abbiamo una possibile data di lancio per lo smartwatch ammiraglia: OPPO Watch 3 verrà presentato il 10 agosto! In preparazione all’evento, ricapitoliamo cosa sappiamo a oggi.

Innanzitutto, da dove emerge questa indiscrezione? L’affidabile tipster cinese Digital Chat Station è il responsabile di questo leak sul social network asiatico Weibo, dove si è limitato a scrivere “Serie OPPO Watch 3, 10/08”. Difficile interpretare male il post: il 10 agosto 2022 la società cinese potrebbe presentare sul mercato domestico il dispositivo indossabile in vista di un lancio nei negozi nelle giornate successive.

Questa data non è stata confermata da OPPO che, invece, si è limitata finora alla pubblicazione del poster che trovate in calce alla notizia, dal quale si evince che almeno un OPPO Watch 3 della gamma sarà alimentato dal SoC Snapdragon W5 Gen 1 di ultima generazione. Ricordiamo, a questo punto, che le fonti asiatiche parlano di ben tre modelli di OPPO Watch 3 in arrivo sul mercato nelle colorazioni nero, argento, grigio scuro e oro chiaro; tra le peculiarità del dispositivo, invece, si vocifera la dotazione di un display LTPO.

Considerato che OPPO non ha divulgato nient'altro sulla serie Watch 3, non ci resta che pazientare e continuare a osservare i canali ufficiali dell’azienda in attesa di maggiori indizi. Del resto, essendo il lancio apparentemente così vicino la campagna teaser dovrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni.

Lo stesso Digital Chat Station si è detto certo dell’arrivo di due smartphone pieghevoli OPPO nel 2022.