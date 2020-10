Oppo Watch arriva in Italia il 15 Ottobre: si parte da 249 Euro

A qualche mese dalla presentazione ufficiale di Oppo Watch, il marchio asiatico ha annunciato l’arrivo italiano del suo primo smartwatch, che potrà essere acquistato nei negozi del nostro paese a partire dal 15 Ottobre in due varianti, con cassa da 41 e 46mm.

La versione più piccola, con cassa da 41mm e schermo AMOLED rettangolare da 1,6 pollici, avrà un prezzo di 249 Euro ed includerà una batteria da 400 mAh, in grado di garantire fino a 24 ore di autonomia in modalità smart e 14 giorni se si attiva il risparmio energetico. Gli utenti avranno a disposizione due opzioni di colore: Black e Pink Gold.

Il modello da 46mm, con cassa in lega di alluminio serie 6000 e superficie posteriore in plastica + ceramica (mentre per il modello da 41mm sarà solo il plastica), invece, costerà 299 Euro. La differenza principale sta nello schermo, leggermente più grande (1,91 pollici) ma sempre rettangolare AMOLED 3D. La batteria in questo caso è da 430 mAh e secondo i dati diffusi dalla società garantisce 36 ore di autonomia in modalità smart e 21 giorni con il risparmio energetico attivo.

Ovviamente su entrambe le variante sarà possibile cambiare e combinare diversi cinturini, che si combinano col quadrante grazie all’intelligenza artificiale. A livello software è invece basato sul sistema operativo WearOS di Google.