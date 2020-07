OPPO Watch è arrivato in Europa, lancio il 20 luglio in Germania a 249€

OPPO Watch è apparso a sorpresa nel Vecchio Continente, nello specifico in Germania, dove a quanto pare arriverà tra pochissimo a prezzi interessanti. Il primo smartwatch dell’azienda di Dongguan era già stato annunciato nel marzo 2020 ma dopo se n’è parlato molto poco. Ora finalmente si è mostrato ufficialmente nel mercato tedesco dove esordirà.

Le prime immagini apparse online riguardavano le analisi condotte dalla FCC statunitense e già erano trapelati anche alcuni dati interessanti. Il 16 luglio 2020 però in Germania è comparsa l’intera scheda tecnica che ora vedremo assieme.

Innanzitutto, si parla di un display AMOLED da 1.6” con risoluzione di 360 x 320 pixel e protezione Gorilla Glass 3 per la versione da 41mm, l’unica presentata finora. Il chipset in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 3100 ed è accompagnato dal co-processore Apollo 3. Per quanto riguarda la memoria, invece, si parla di 8 GB di spazio d’archiviazione e 1 GB di RAM.

La batteria da 300 mAh supporta la ricarica Flash VOOC tramite pin magnetico e consente un utilizzo intensivo per 24 ore o 14 giorni se in risparmio energetico. Tra le altre caratteristiche figurano l’impermeabilità fino a 5 ATM, Bluetooth 4.2 BLE, Wi-Fi Single Band, NFC con supporto a Google Pay, compatibilità anche con Google Assistant e GPS. Lato software è presente il sistema operativo ColorOS Watch basato su Wear OS by Google, in grado di offrire anche varie funzionalità come il monitoraggio del sonno e dell’attività cardiaca, e anche diverse modalità sport.

OPPO Watch dovrebbe giungere sul mercato tedesco a partire dal 20 luglio per il prezzo di 249 Euro. Al momento non si sa ancora nulla riguardo il lancio negli altri Paesi europei.