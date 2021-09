OPPO Watch Free è vicino: presentazione il 26 settembre in Cina

OPPO Watch Free sta per arrivare: la nuova iterazione dello smartwatch del brand cinese verrà presentata ufficialmente sul mercato asiatico nella giornata di domenica 26 settembre 2021. A confermare questa notizia è la stessa società, la quale ha pubblicato in rete i primi teaser del dispositivo.

Tramite il social network Weibo, OPPO ha svelato il design di OPPO Watch Free: sarà un wearable dotato di design rettangolare e particolarmente compatto, ponendosi quindi esattamente tra uno smartwatch e una smartband. A propendere verso l’economicità del dispositivo, inoltre, è quello che di primo acchito sembra essere un cinturino di gomma.

I render pubblicati, visibili in copertina e in calce a questa notizia, fanno pensare che OPPO Watch Free giunga dotato di una funzionalità di monitoraggio del sonno su cui gli sviluppatori del colosso del Dragone potrebbero avere speso più tempo, alla ricerca di qualche novità per rendere unico l’orologio. Al momento non sono noti altri dettagli al riguardo, di conseguenza non ci resta che attendere giusto due giorni per sapere tutto sul prodotto, comprese informazioni sul possibile lancio sul mercato del Vecchio Continente.

Intanto, si vocifera anche il lancio di OPPO Watch 2 ECG, versione speciale dello smartwatch ammiraglia di casa OPPO che potrebbe dotarsi, come da nome, del sensore per monitorare a dovere la frequenza cardiaca.