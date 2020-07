OPPO Watch è ufficiale anche in Italia, ecco le specifiche e il prezzo

OPPO Watch è apparso a metà luglio in Germania sorprendendo tutti coloro che stanno tenendo d’occhio il mercato per uno smartwatch competitivo ed economico. Finalmente a breve arriverà anche in Italia nella sua eleganza e con al suo interno il sistema operativo Wear OS di Google.

OPPO Watch è il primo smartwatch dell’azienda cinese e ha in dotazione un display AMOLED da 1.6 pollici con risoluzione di 360 x 320 pixel e protezione Gorilla Glass 3 (per la versione da 41mm), mentre quella da 46mm ha uno schermo AMOLED da 1.91 pollici e risoluzione di 402 x 476 pixel, con rapporto schermo-corpo pari al 72.76%.

Entrambe le varianti dell’OPPO Watch hanno un chipset Qualcomm Snapdragon 3100 con co-processore Apollo 3, assieme a 8 GB di spazio d’archiviazione e 1 GB di RAM. Sia la batteria da 300 mAh per il modello da 41mm che la batteria da 430 mAh per quello da 46mm supporteranno la ricarica rapida VOOC che in 15 minuti di ricarica garantirà circa 16 ore di utilizzo.

A interessare gli appassionati sono soprattutto i materiali di costruzione del telaio, ovvero una lega di alluminio serie 6000 con rifiniture nere nel modello più grande e rifiniture nere o rosa in quello più piccolo. Tra le varie funzionalità poi figurano Wear OS di Google, cinque sensori per l’esercizio fisico e per GPS + GLONASS, l’NFC per i pagamenti con Google Pay e vari strumenti per il fitness.

Il prezzo ufficiale per il mercato italiano non è ancora noto, ma si conosce quello tedesco: la versione da 41mm costa 249 Euro, mentre quella da 46mm è venduta attorno ai 300 Euro. Queste cifre dovrebbero essere pressappoco le stesse anche per l’Italia, dove dovrebbe arrivare prossimamente.

Riuscirà OPPO Watch a sconfiggere la concorrenza di Apple Watch, che a maggio risultava essere il re degli smartwatch?