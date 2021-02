OPPO X 2021 appare in un nuovo video dal vivo che mostra il display estensibile

OPPO X 2021 è ormai ufficialmente il primo smartphone con schermo estensibile al mondo, considerato che dopo il reveal nel corso dell’Inno Day 2020 sono apparsi quasi subito i primi video dal vivo. L’ultimo di questi è stato postato su Twitter e ne mostra il funzionamento.

Come potete vedere in calce all’articolo, infatti, lo YouTuber BrandonLKS avrebbe ottenuto accesso a un prototipo che, tramite uno “swipe” dal basso verso l’alto sul lato destro del dispositivo, attiverebbe il meccanismo a scorrimento per rendere il display OLED da 6,7 pollici più largo fino a circa 7,4 pollici, così da raggiungere le dimensioni di un tablet compatto. Per ritornare alla grandezza originale, poi, basterà un gesto inverso; insomma, molto intuitivo e dall’impatto visivo senza dubbio accattivante.

Al momento mancano altri dettagli sulla scheda tecnica o sull’uscita sul mercato del dispositivo, ma OPPO X 2021 è effettivamente il primo smartphone estensibile mostratosi in così tanti filmati dal vivo e non semplicemente renderizzati o apparsi in conferenze ad hoc, come nel caso del dispositivo LG Rollable visto in occasione del CES 2021.

Quest’anno potrebbe essere dunque l’inizio del settore degli smartphone con display arrotolabile o estensibile, considerato che anche Samsung sarebbe al lavoro per lanciarne un suo modello tra fine 2021 e 2022. Con ogni probabilità arriveranno sul mercato a un prezzo particolarmente elevato, esattamente come i primi pieghevoli sempre del colosso sudcoreano. Saranno però altrettanto apprezzati dal pubblico? La risposta arriverà solamente al loro approdo nei negozi.