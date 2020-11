OPPO X 2021, futuristico smartphone estensibile, si mostra in vari video

Nel contesto dell'edizione 2020 dell'Inno Day, OPPO ha svelato ufficialmente lo smartphone OPPO X 2021 con schermo estensibile. Abbiamo già trattato il reveal su queste pagine, ma ora possiamo dare un'occhiata più ravvicinata al dispositivo, in quanto sono stati pubblicati online diversi video interessanti che mostrano come si deve lo smartphone.

Infatti, la stessa OPPO ha reso disponibili, mediante il suo canale YouTube ufficiale, alcuni video relativi proprio a OPPO X 2021. Ci sono sia un hands-on che un filmato promozionale, ma la caratteristica peculiare del dispositivo viene messa ancora più in evidenza dai video registrati dai pochi fortunati che hanno già avuto modo di mettere le mani sullo smartphone.

Potete trovare una selezione di contenuti in allegato alla notizia: tutti mostrano molto bene il funzionamento dello schermo estensibile. All'utente basta semplicemente scorrere sul lato destro del dispositivo per far allungare il display o farlo tornare alle dimensioni "originali". In parole povere, OPPO X 2021 passa da uno schermo di uno smartphone a quello di un tablet in pochi secondi, direttamente nelle mani.

Lo schermo si allunga con uno scorrimento dal basso verso l'alto, mentre il gesto inverso fa tornare il display al suo stato originale. Un'idea molto interessante: staremo a vedere se e come verrà applicata a smartphone destinati al mercato consumer.