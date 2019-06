Oppo e Xiaomi potrebbero usare Hongmeng, l'OS di Huawei

Secondo il Global Times esisterebbe la possibilità che i brand cinesi Oppo e Xiaomi scelgano la strada del divorzio da Google, adottando il sistema operativo di Huawei, Hongmeng OS. Le due aziende starebbero testando il sistema operativo già adesso. Se fosse vero, Google perderebbe in un colpo solo tre delle aziende produttrici nella top 6 mondiale

La notizia, spiega il Global Times, arriverebbe direttamente da un dirigente di Huawei. La possibile data di release di Hongmeng OS rimane invece ancora un'incognita: "È un segreto", ha detto infatti l'insider al GT.

Non sorprende più di tanto che Google in questi giorni stia facendo attività di lobby a Washington DC per far revocare definitivamente il ban a Huawei. Per l'azienda americana c'è il rischio di perdere circa un miliardo di utenti. Huawei, Oppo e Xiaomi sono nella top 6 delle aziende produttrici a livello mondiale, occupando rispettivamente il secondo, quarto e sesto posto per unità vendute nel 2018. Peraltro non fosse per la situazione attuale, forse Huawei avrebbe già sorpassato Samsung occupando il primo posto della classifica.

Se tutti e tre i brand scegliessero la strada di Huawei, Google vedrebbe erosa significativamente la sua posizione sul mercato, mentre Hongmeng OS avrebbe un ottimo punto di partenza per tentare di espandersi anche in occidente, non rimanendo un fenomeno ristretto all'Asia.