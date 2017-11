Oppo e Xiaomi pronte ad adottare i sensori in 3D nei prossimi smartphone

I produttori di smartphone cinesi,, sarebbero intenzionate ad adottare i sensori in 3D nei dispositivi che lanceranno nei negozi nel corso del prossimo anno. Le soluzioni in questione, a quanto pare, saranno sviluppate da, in collaborazione con

Il DigiTimes sostiene che le soluzioni di riconoscimento facciale sviluppate da Qualcomm, Himax ed Opto-Electronics dovrebbero entrare in produzione tra marzio ed aprile 2018, secondo quanto emerso.

Il giornale riferisce che la schiera di produttori che dovrebbero adottare questa soluzione sarà composta da Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo e Lenovo, ovvero i primi cinque produttori di smartphone del paese nel terzo trimestre dell’anno, nel corso del quale Huawei ha venduto 40 milioni di smartphone, seguita da Xiaomi a 23 milioni di unità ed Oppo a 20 milioni.

Il sistema di riconoscimento facciale, quindi, è pronto ad approdare nel mercato internazionale degli smartphone, dopo il debutto avvenuto con iPhone X, che come ampiamente previsto guiderà questo nuovo trend.