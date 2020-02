Oppo e Xiaomi: rinviati gli eventi di lancio per Oppo Find X2 ed Mi 10

A poche ore dalla cancellazione del MWC 2020 per l'allarme Coronavirus, arrivano le prime reazioni da parte dei marchi che avevano confermato la loro presenza alla fiera di Barcellona. Oppo e Xiaomi infatti hanno annunciato di aver rinviato tutti gli eventi esterni alla Fiera a data da destinarsi.

Oppo in un comunicato diffuso da poco ha annunciato il rinvio del lancio globale di Oppo Find X2: "rispettiamo e comprendiamo la decisione di GSMA di cancellare il MWCBarcelona 2020. Dopo un’attenta analisi, OPPO ha deciso di posticipare l’evento globale dedicato a OPPOFind X2, originariamente previsto per il 22 febbraio, nel mese di marzo con data da definirsi. Vi ringraziamo per il continuo supporto e per la comprensione, vi terremo aggiornati riguardo a tutte le novità relative al lancio del nostro Flagship 5G."

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Xiaomi, che ha deciso di posticipare il lancio globale per i nuovi Mi 10, annunciati questa mattina in Cina: "Xiaomi rispetta e comprende la decisione del GSMA di cancellare il Mobile World Congress 2020 a Barcelona. Dato che la sicurezza dei dipendenti, dei partner, dei media e degli ospiti di Xiaomi è la nostra massima priorità, abbiamo deciso di posticipare il lancio globale dei nuovi flagship Mi 10 previsto per il 23 febbraio. Sarà organizzato, in una data ancora da definire, un evento di lancio in Europa, dove condivideremo informazioni sulla serie Mi 10 e sui prodotti ecosystem" si legge nello statement.