Oppo XMAS Promo: tantissime offerte imperdibili su smartphone e accessori

Oltre alle super offerte di Oppo su Amazon, il gigante della tecnologia annuncia oggi la sua ricca selezione di prodotti in promozione fino al giorno di Natale: sta a voi decidere quale sarà il regalo tech del 2023, dagli smartphone agli accessori.

La campagna XMAS Promo di Oppo si svolgerà chiaramente sul portale ufficiale del brand e consentirà di acquistare il regalo ideale a prezzo scontato.

Andando sull'Oppo Store, troverete ad esempio la Serie Reno10 in offerta con Reno10 e Reno 10 Pro scontati rispettivamente a 359,99 euro e 479,99 euro.

Un'altra proposta molto interessante per gli appassionati di tecnologia è il pieghevole Oppo Find N2 Flip, uno dei più apprezzati di questa generazione per design, form factor e funzionalità esclusive. Il suo prezzo scontato è di 999,99 euro.

Non solo smartphone: anche il tablet Oppo Pad2 è in offerta per le festività e può essere acquistato a 549,99 euro fino al 25 dicembre, così come gli auricolari Oppo Enco Air3i a 44,99 euro e la Oppo Band Style a 24,99 euro.

In aggiunta a queste offerte, se acquisterete uno smartphone in promozione potrete acquistare fino a due prodotti IoT col 40% di sconto, mentre dalle 10 alle 12 e dalle 20 alle 24, ogni giorno fino al 22 dicembre 2023, verranno proposti prodotti IoT a prezzo scontato a partire da 1,99 euro.

Per scoprire tutte le promozioni, potete fare riferimento al negozio ufficiale di Oppo.