Ops! L'ultimo aggiornamento di Windows 11 'rompe' il Wi-Fi nelle università

Dopo il problema dell'auto-installazione dei programmi HP su Windows 11, arriva ora un altro bizzarro bug, che questa volta sembra essere connesso all'aggiornamento di dicembre 2023 di Windows 11. A quanto pare, l'update rischierebbe seriamente di "rompere" la compatibilità tra i PC e le reti Wi-Fi universitarie di grandi dimensioni.

Cerchiamo però di capire come sia stata possibile un'evoluzione del genere: la scorsa settimana, come ogni secondo martedì del mese, Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento di Windows 11 del Patch Tuesday di dicembre 2023. Quest'ultimo porta la release del sistema operativo alla versione KB5033375. Secondo Windows Latest, però, le segnalazioni di problemi alla connettività Wi-Fi causati dall'update si starebbero rapidamente moltiplicando.

I lettori del portale - insieme ad alcune segnalazioni sul Feedback Hub di Microsoft - hanno infatti riportato dei problemi di connessione ai network medio-grandi, come quelli delle aziende e, soprattutto, delle istituzioni universitarie. Queste ultime sarebbero particolarmente colpite per via della particolare configurazione con più access point delle loro reti Wi-Fi: il bug, infatti, colpirebbe in particolar modo le reti con più di un access point collegato in simultanea. Inoltre, i modem Qualcomm di scorsa generazione (particolarmente utilizzati nelle scuole per via del loro costo ridotto) soffrirebbero particolarmente del problema.

Windows Latest, che ha eseguito dei test sul bug (tramite i suoi lettori, quindi possiamo aspettarci alcuni errori e imprecisioni), spiega che alcuni utenti riportano velocità bassissime di connessione al web, mentre altri semplicemente non riescono a collegarsi ad alcuna pagina internet, riscontrando un ping e una perdita di pacchetti elevatissimi. Ovviamente, sembra che il problema non sia legato alle reti industriali e universitarie su cui i PC sono stati testati, ma al sistema operativo di questi ultimi.

Al momento, Microsoft non ha rilasciato alcun commento sul problema. Gli utenti affermano comunque che il bug riguarderebbe almeno due update rilasciati nel mese di dicembre, ovvero quello di sicurezza del Patch Tuesday (KB5033375) e il successivo aggiornamento opzionale di Windows 11 (KB5032288). Addirittura, alcune università hanno affrontato il bug consigliando ai loro studenti di disinstallare gli aggiornamenti di Windows 11: questo comunicato dell'Università di New Haven, in Connecticut, ne è una esempio.