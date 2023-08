Ops! Un bug di X ha cancellato tantissimi vecchi tweet: che fine hanno fatto?

Da quanto tempo utilizzate Twitter? Se avete pubblicato dei contenuti (delle immagini, soprattutto) sulla piattaforma prima del 2015, i vostri tweet potrebbero essere scomparsi, forse per sempre. Se vi chiedete il perché, la risposta è semplice: tutto "merito" della transizione da Twitter a X.

Come vi avevamo spiegato alcuni giorni fa, di recente X ha implementato un nuovo gestore degli URL, che ora rimanda tutti i link di Twitter a URL su X.com. Una procedura dovuta e, per certi versi, persino necessaria, che però non è stata indolore come gli ingegneri della piattaforma di Elon Musk pensavano. Al contrario, sembra che qualcosa si sia "rotto" nel passaggio da un dominio all'altro.

Gli utenti Danilo Takagi e Tom Coates, infatti, hanno riportato per primi che X ha rimosso tutti i post con dei media collegati risalenti a date precedenti al 2015. Dopo la segnalazione di Coates, che definisce quanto accaduto come "un altro atto di vandalismo di Elon Musk", anche testate del calibro di The Verge hanno riscontrato dei problemi ad accedere ai propri vecchi tweet.

Al momento, gli unici post affetti dal problema sono i tweet con delle immagini allegate risalenti a prima del 2015 (o meglio, a prima di dicembre 2014). Sembrano invece al sicuro i tweet testuali e quelli con dei video in allegato. Considerato che Twitter ha integrato il supporto nativo alle immagini nel 2011, circa 3 anni di tweet e di immagini sembrano essere stati compromessi.

È piuttosto improbabile che si tratti di una scelta voluta da parte di Twitter: al netto di quanto molti utenti hanno riportato nelle scorse ore, infatti, è poco plausibile che la mossa sia stata effettuata per "risparmiare spazio" sui server dell'azienda. D'altro canto, se davvero avesse voluto guadagnare un po' di storage, Twitter avrebbe eliminato anche i vecchi video, che invece restano tutti disponibili, anziché le immagini.

Al contrario, sembra il problema sia un bug del sistema di gestione degli URL realizzato dal social network per il passaggio da Twitter a X.com. E, fortunatamente, sembra che il bug possa essere risolto: per esempio, tra le foto colpite abbiamo il famosissimo selfie di Ellen DeGeneres agli Oscar 2014, il "post più ritwittato di sempre" sulla piattaforma cinguettante, che però è stato prontamente ripristinato dagli ingegneri di Twitter, con tanto di immagine allegata.