Ops! Mobile arriva in Italia: l'operatore dalle offerte da 2 euro al mese

Proseguono gli innesti lato operatori telefonici. Un nuovo operatore virtuale, Ops! Mobile, entra nel nostro mercato offrendo tariffe competitive per attrarre clienti.

Il portale ufficiale di Ops! Mobile evidenzia un pacchetto chiamato OPS ALARM, che include 100 minuti, 100 SMS e 500 MB di traffico dati mensile, al costo di 2 euro al mese. Si passa poi al livello OPS SENIOR da 4,99 euro al mese, che comprende minuti illimitati, 50 SMS e 20GB di connettività dati. Conclude il primo tris OPS SMART 75 da 7,50 euro al mese, pensato per chi necessita di minuti illimitati, 75 SMS e 75GB di connettività dati.



Il costo di attivazione una tantum è di 25 euro per tutte queste offerte. Le proposte dell'operatore si estendono però ad altri tre piani: OPS SPECIAL 150 (9,99 euro al mese, minuti illimitati, 100 SMS, 150GB, 25 euro una tantum), OPS BUSINESS 90 (15 euro al mese, minuti illimitati, 90 SMS, 90GB, 30 euro una tantum) e OPS BUSINESS 180 (25 euro al mese, minuti illimitati, 180 SMS, 180GB, 40 euro una tantum).

Ops! Mobile, supportato da Noitel e utilizzando la rete Vodafone 4G, offre velocità fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Per maggiori dettagli, visitate il sito Web ufficiale di Ops! Mobile.